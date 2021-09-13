Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Afganistan'a bağış açıklaması /13 Eylül 2021 20:14

BM'den Afganistan'a bağış açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'deki Afganistan konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM)  tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde Afganistan için düzenlenen insani yardım konferansına video konferans ile katılan Greenfield, ülkedeki insani durumun "korkunç" olduğunu söyledi.

ABD'nin Afganistan'a yaklaşık 64 milyon dolar insani yardım yapacağı taahhüdünde bulunan Greenfield, bu yıl Afganistan'da 330 milyon dolar yardımda bulunduklarını, gelecek aylarda sahadaki duruma göre daha fazla yardım yapabileceklerini ifade etti.

Diğer ülkelere de Afganistan ile dayanışma çağrısı yapan Greenfield, Taliban'a ise insani yardım kuruluşlarına engelsiz erişim sağlaması, azınlıklar, kadın ve kız çocuklarının haklarına saygı duyması çağrısında bulundu.

BM, Afganistan'da insani yardımlara devam edebilmesi için 606 milyon dolar fona ihtiyaç duyuyor.BM yetkilileri, her 3 Afganistan vatandaşından birinin bir sonraki öğünün nereden geleceğini bilmediğini söylüyor.
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