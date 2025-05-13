BM'den Almanya'ya iltica hakkı uyarısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Almanya'da yeni hükümetin kara sınırlarında başlattığı, iltica başvurusunda bulunmak isteyenlerin geri çevrilmesi uygulamasını eleştirdi.





BMMYK Almanya temsilcisi Katharina Thote, "Alman hükümetinin kara sınırlarında iltica başvurularını kabul etmeme yönünde aldığı son karardan endişe duyduklarını" belirtti. Thote, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Almanya'nın on yıllardır BMMYK'nın en yakın çalıştığı partnerlerden biri ve sığınmacıların kabulünde önemli bir ülke olduğuna işaret etti.





DW Türkçe'nin haberine göre Thote, "Her ne kadar devletler hukuku sığınmacıların ilk ulaştıkları ülkeye iltica başvurusunda bulunmasını zorunlu kılmasa da, belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda güvenli üçüncü ülkelere geri gönderme ya da transferlerin mümkün olması gerekir. Bu özellikle, Cenevre Mülteci Sözleşmesi kapsamındaki hakların korunduğu ve düzenlemenin mülteciler konusunda ülkeler arasında sorumluluğun adil paylaşımına katkıda bulunduğu durumlarda geçerlidir. Ancak kara sınırlarının tüm ilticacılara kapatılması adil paylaşıma zarar verebilir" dedi.





AB kurallarına odaklanma uyarısı

Alman hükümetini, gelen ilticacıların yönlendirilmesi ve bölgede adil bir şekilde dağıtılması konusunda AB içindeki mevcut çerçeve koşullara odaklanmaya çağıran BMMYK temsilcisi, iltica başvurularının etkili bir şekilde işleme koyulması ve kabul koşullarının iyileştirilmesinin iltica hakkı tanınmış kişilerin entegrasyonunu hızlandıracağı ve oturma izni bulunmayanların geri gönderilmesini kolaylaştıracağını kaydetti. Thote, BMYYK'nın bu konudaki sınamalarla ilgili Alman makamlarıyla görüş alışverişine ve iş birliğine açık olduğunu da sözlerine ekledi.





Almanya'da muhafazakâr Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan yeni koalisyon hükümeti, düzensiz göçü azaltma politikası çerçevesinde kara sınırlarındaki kontrolleri yoğunlaştırmış, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt geçen Çarşamba günü sınır polisine iltica başvurusunda bulunmak isteyenleri geri çevirme talimatı vermişti. Küçük çocuklu ve hamileliğinin ileri dönemindeki kadınlar ile ağır hastalar ve diğer hassas durumdaki kişiler düzenlemeden muaf tutulmuştu.





Alman İçişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yürürlüğe sokulan yeni uygulamanın bilançosu için henüz erken olduğunu belirterek bu yılın başından beri Almanya'ya 45 bin 681 kişinin ilk iltica başvurusu yaptığını, geçen yılın aynı dönemindeki 84 bin 984 başvuruyla karşılaştırıldığında yüzde 46,2'lik bir düşüş kaydedildiğini bildirdi.