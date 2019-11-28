BM'den Atina'ya sığınmacı çağrısı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Yunan hükümetine çağrıda bulunarak, mülteci kamplarındaki koşulların iyileştirilmesini talep etti. Midilli’deki kampa gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Grandi, "(Sığınmacıların) böylesi sefil koşullarda yaşamasını kabul edemeyiz. Koşullar gerçekten çok kötü ve acilen düzeltilmesi gerekiyor" diye konuştu.





AB ülkeleri arasında mülteci krizinden en çok etkilen ülkenin Yunanistan olduğunun altını çizen Grandi, yanında bir yetişkin olmayan çocuk sığınmacılarla ilgili olarak Avrupa çapında bir çözüm çağrısı yaptı.





Grandi "Çocuklar, özellikle de tek başına seyahat eden çocuklarla ilgili çok büyük endişe duyuyorum. Şiddet ve istismara en açık olanlar onlar" diye konuştu.



