BM'den bağımsız ve tarafsız soruşturma talebi

Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada verilen karar yoğun tepkilere neden oldu. Birleşmiş Milletler (BM) Suudi mahkemesinin kararı sonrasında "bağımsız ve tarafsız soruşturma" talebini yinelerken ABD kararı "önemli bir adım" olarak değerlendirdi.





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada "Genel Sekreter, olaydaki tüm insan hakları ihlallerinin tam bir biçimde incelenebilmesi ve hesap verilebilirlik açısından cinayetin bağımsız ve tarafsız bir biçimde soruşturulması ihtiyacını vurgulamayı sürdürmektedir" denildi.





Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ise Suudi Arabistan'daki yargılamayı bir “güldürü” olarak niteleyerek davada cinayeti planlayanların, tertipleyenlerin ya da cinayete “izin verenlerin ya da Veliaht Prens gibi göz yumanların” teşhis edilmemiş olduğuna dikkat çekti.





Callamard "Tetikçiler suçlu bulundu, ölüme mahkum edildi. Planlayıcılar sadece serbestçe dolaşmıyorlar. Onlara soruşturmada ve yargılamada çok çok az dokunuldu. Bu da adaletin tam tersi. Bu bir güldürü” ifadelerini kullandı.





ABD: Mahkemenin kararı önemli bir adım





ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Suudi yargısının davada beş kişi hakkında idam cezası vermesinin "önemli bir adım" olduğu belirtildi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Bugün verilen hükümler bu korkunç suçta sorumluluğu olanların hesap verebilmesi açısından önemli bir adımdı" dedi. ABD'nin "Suudi Arabistan'ı adil ve şeffaf bir yargı sürecini üstlenmesi için teşvik ettiğini" söyleyen yetkili "Daha fazla şeffaflık ve herkesin hesap verebilmesi için onlara baskı yapıyoruz" diye konuştu.





Af Örgütü: Ne adalet ne de hakikat sağlandı

Uluslararası Af Örgütü yargılamanın ortaya koyduğu sonucun "adaleti de hakikati de temin etmeyen bir aklamadan başka bir şey olmadığını" duyurdu. İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Suudi yargısının katil olduğu iddia edilen kişileri, öldürme emrini verenlerin teşhisi için çaba göstermeksizin yargıladığı düşünülecek olursa Cemal Kaşıkçı için adaletin yerine getirildiğini hissetmek zor ve şimdi de beş sanık, belki de çok fazla şey bilenler, idama mahkum edildi” diye yazdı.



