Samanyolu Haber /Gündem / BM'den Belarus'a Muhalif Kolesnikova'yı Serbest Bırakın Çağrısı /26 Eylül 2020 14:29

BM'den Belarus'a Muhalif Kolesnikova'yı Serbest Bırakın Çağrısı

Birleşmiş Milletler, Belarus hükümetini tutuklu bulunan muhalif isim Maria Kolesnikova’yı serbest bırakması konusunda uyardı. Kolesnikova, ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Müzisyen ve muhalif bir isim olarak tanınan Maria Kolesnikova, ülkede tartışmalı 9 Ağustos’taki seçimlerin ardından gösterilerde yer aldıktan sonra 7 Eylül’de başkent Minsk’te ölümle ya da sınırdışı edilmekle tehdit edilmiş ve ardından bilinmeyen bir yerde hapsedilmişti.

Tutuklanmasının ardından kendisinden 3 gün haber alınamayan Kolesnikova, hakkında 16 Eylül’de dava dosyası oluşturulmuştu.

BM’den yapılan açıklamada Belarus’ta yetkililerin, muhalif isimlerin ortadan kaybolması, korku yayması ve benzeri yöntemler kullanarak protestoları bastırmasının rahatsız edici olduğu vurgulandı. Açıklamada “Yetkilileri bireylerin temel haklarını ihlal yok saymak için ulusal güvenlik gerekçesini öne sürmemeleri konusunda uyarıyoruz”denildi.

Kolesnikova gibi muhalafete destek veren bir diğer isim Olga Kovalkova da yetkililerin kendisini ülkeyi terk etmesi için zorladıklarını ve kendisini Polonya sınırına götürüp bıraktıklarını söyledi.

26 yıldır Belarus’u yöneten Lukaşenko, 9 Ağustos’ta yapılan seçimleri yüzde 80 oy oranıyla kazandığını ilan etti. Buna karşın seçim sonuçları belli olmasından bu yana ülkede sonuçları protesto gösterileri devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliği de seçim sonuçlarını ve Lukaşenko’yu Devlet Başkanı olarak tanımadığını açıklamıştı.
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