BM'den Covid-19 aşısı için 8 milyar dolar bağış çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022 yılının ilk yarısına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin Covid-19'a karşı aşılanabilmesi için küresel aşı stratejisini açıkladı.







Guterres, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile düzenlediği basın toplantısında, aşı dağıtımındaki eşitsizliğin yeni varyantların ortaya çıkmasına, milyonlarca kişinin ölümüne ve ekonomilerde trilyonlarca dolar kayba neden olduğuna dikkati çekti.





Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına Covid-19 aşısı yapılabilmesi için 8 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.



