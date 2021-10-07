Samanyolu Haber /Sağlık / BM'den Covid-19 aşısı için 8 milyar dolar bağış çağrısı /07 Ekim 2021 19:28

BM'den Covid-19 aşısı için 8 milyar dolar bağış çağrısı

BM, aşı dağıtımındaki eşitsizlik için, dünya nüfusunun yüzde 40'ına 8 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yapılabilmesi için 8 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022 yılının ilk yarısına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin Covid-19'a karşı aşılanabilmesi için küresel aşı stratejisini açıkladı.

Guterres, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile düzenlediği basın toplantısında, aşı dağıtımındaki eşitsizliğin yeni varyantların ortaya çıkmasına, milyonlarca kişinin ölümüne ve ekonomilerde trilyonlarca dolar kayba neden olduğuna dikkati çekti.

Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına Covid-19 aşısı yapılabilmesi için 8 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.

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