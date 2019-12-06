BM'den emsal karar

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Hizmet Hareketi üyesi olduğu gerekçesi ile Mustafa Onder’in Fas’tan Türkiye’ye iade edilmesini karara bağladı.Komite Hizmet Hareketi mensubu olan/olduğu iddia olunan kişilerin Türkiye’ye iade edilmesi halinde işkenceye maruz kalacağı gerekçesi ile iade işlemini iptal etti. Karar farklı ülkelerde iadesi istenen Hizmet Hareketi üyeleri için emsal teşkil edebilecek.







Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Eski Başkanı ihraç hakim Dr. Talip Aydın sosyal madya hesabından ‘BM İşkenceyi Önleme Komitesinin Fas Devleti aleyhine Hizmet Hareketi mensubu olan/olduğu iddia olunan başvuranın Türkiye’ye iade edilmesi halinde işkenceye maruz kalacağı gerekçesi ile verdiği tedbir ve ihlal kararını paylaştı.





Özellikle Bosna Hersek’te gözaltında tutulan Fatih Keskin’in Türkiye’de işkence görme ihtimali olduğuna vurgu yapan Aydın, Birleşmiş Milletler’in bu konuda ciddi bir kararı olduğunun altını çizdi.







