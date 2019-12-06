Samanyolu Haber /Gündem / BM'den emsal karar /06 Aralık 2019 21:05

BM'den emsal karar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Hizmet Hareketi üyelerinin AKP iktidarı yönetimindeki Türkiye Devleti’nin iadeleri konusunda emsal bir karar verdi. BM, gerekçe olarak Türkiye’deki işkence ve kötü muameleleri gösterdi.

SHABER3.COM

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Hizmet Hareketi üyesi olduğu gerekçesi ile Mustafa Onder’in Fas’tan Türkiye’ye iade edilmesini karara bağladı.Komite Hizmet Hareketi mensubu olan/olduğu iddia olunan kişilerin Türkiye’ye iade edilmesi halinde işkenceye maruz kalacağı gerekçesi ile iade işlemini iptal etti. Karar farklı ülkelerde iadesi istenen Hizmet Hareketi üyeleri için emsal teşkil edebilecek.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Eski Başkanı ihraç hakim Dr. Talip Aydın sosyal madya hesabından ‘BM İşkenceyi Önleme Komitesinin Fas Devleti aleyhine Hizmet Hareketi mensubu olan/olduğu iddia olunan başvuranın Türkiye’ye iade edilmesi halinde işkenceye maruz kalacağı gerekçesi ile verdiği tedbir ve ihlal kararını paylaştı.

Özellikle Bosna Hersek’te gözaltında tutulan Fatih Keskin’in Türkiye’de işkence görme ihtimali olduğuna vurgu yapan Aydın, Birleşmiş Milletler’in bu konuda ciddi bir kararı olduğunun altını çizdi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM'den emsal karar Sonraki Haber >>

AKP'li başkan yardımcısı şoföre tuvaletin önünde oturma cezası verdi

AKP'li başkan yardımcısı şoföre tuvaletin önünde oturma cezası verdi

Cumhuriyet Savcılığından Çiğ Köfteciliğe

Cumhuriyet Savcılığından Çiğ Köfteciliğe

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Atma Tevfik din kardeşiyiz!

Atma Tevfik din kardeşiyiz!

Fatih Keskin'in öğrencilerinden çağrı

Fatih Keskin'in öğrencilerinden çağrı

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:53:51