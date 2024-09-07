BM'den Eygi'nin ölümü için kapsamlı soruşturma çağrısı

Washington'dan da İsrail'e soruşturma çağrısı geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, "derin rahatsızlık duydukları" olayla ilgili "İsrail hükümeti ile temas kurduklarını ve olayın soruşturulmasını istediklerini" açıkladı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) 26 yaşındaki Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da başından vurularak öldürülmesinin kapsamlı şekilde soruşturulmasını istedi.Bir gazetecinin sorusu üzerine BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Olayın ne koşullar altında gerçekleştiğinin kapsamlı şekilde soruşturulmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Siviller her durumda korunmalıdır" dedi.Ancak Dujarric, İsrail'in birçok sivil ölüme ilişkin soruşturma gerçekleştirmediğinin bilindiğini kaydetti. Dujarric ayrıca 7 Ekim'den bu yana öldürülen BM görevlileri için yürütülen soruşturmalarda "hiçbir şey görmediklerini" sözlerine ekledi.Eygi öldürüldüğü sırada Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında İsrailli yerleşimcilere karşı düzenlenen haftalık protestolara katılıyordu.İsrail ordusu "Beyta bölgesinde güçlerimize taş atan ve onlar için tehdit oluşturan şiddet eylemlerinin ana kışkırtıcısına ateşle karşılık verildi" açıklamasında bulunurken Eygi'nin ölümünün soruşturulduğunu bildirdi.Ancak İsrail'i Eygi'yi "vahşice" öldürmekle suçlayan ailesi, soruşturmanın İsrail tarafından yütürülmesine itiraz ediyor. Aile bağımsız bir soruşturma yapılması talebiyle ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetine çağrıda bulundu.Eygi'nin ailesi yaptıkları açıklamada, "O, İsrail ordusu tarafından gereksiz yere, hukuksuzca ve vahşice hayatımızdan alındı" dedi. Aile, "Bir ABD vatandaşının yasa dışı şekilde öldürülmesi üzerine bağımsız bir soruşturma ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.ABD'li Demokrat senatör Chris Van Hollen ise Eygi'nin 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da öldürülen üçüncü ABD vatandaşı olduğunu söyledi. Biden hükümetinin sorumluların cezalandırılması için daha fazlasını yapması gerektiğini ifade eden Van Hollen, "Eğer Netanyahu hükümeti Amerikalılar için adaleti sağlayamıyorsa, bunu mutlaka ABD Adalet Bakanlığı sağlamalı" dedi.Türk vatandaşı Eygi'nin ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da "Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin yanlısı International Solidarity Movement (ISM) hareketi gönüllüsüydü. Bu hareketin bölgede 2003 yılından beri en az üç üyesi öldürüldü. ABD'li Rachel Corrie 2003'te Gazze'nin Refah kentinde bir Filistinlinin evinin yıkılmasını önlemek istediği sırada İsrail ordusuna ait buldozer tarafından ezilerek öldürülmüştü. Yaklaşık bir ay sonra ise yine Gazze'de İngiliz vatandaşı Tom Hurndall İsrailli bir asker tarafından başından vurularak öldürüldü. ISM aktivistleri bölgedeki eylemlerde genellikle askerler ve Filistinliler arasında durarak İsrail ordusunun müdahalede bulunmasını engellemeye çalışıyor.Batı Şeria 1967'den beri İsrail işgali altında. Uluslararası hukuka göre 490 bin İsrailli bölgede yasa dışı şekilde ikamet ediyor.Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınıyla başlayan savaşta İsrail askeri ve silahlı yerleşimciler Batı Şeria'da 690'dan fazla Filistinliyi öldürdü. Aynı dönemde yaşanan çatışmalarda en az 23 İsrail askeri veya yerleşimci öldü.