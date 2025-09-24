Samanyolu Haber /Dünya / BM'den FIFA ve UEFA’ya İsrail çağrısı! /24 Eylül 2025 09:19

BM'den FIFA ve UEFA’ya İsrail çağrısı!

BM raportörleri, İsrail’in Filistin’de işlediği soykırım nedeniyle FIFA ve UEFA’ya çağrı yaptı. Açıklamada milli takımın uluslararası turnuvalardan men edilmesinin ‘hukuki ve ahlaki zorunluluk’ olduğu vurgulandı.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, İsrail’in Filistin’de işlediği ağır insan hakları ihlalleri ve soykırım nedeniyle uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, FIFA ve UEFA’ya seslenen raportörler, “İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma karşı gerekli bir yanıt olarak İsrail’in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

BENZER ÖRNEKLER HATIRLATILDI
Raportörler, yaptırımın bireysel oyunculara değil, devleti temsil eden milli takıma uygulanması gerektiğini vurguladı. Daha önce benzer insan hakları ihlalleri nedeniyle bazı ülkelerin milli takımlarının askıya alındığı hatırlatılarak, FIFA ve UEFA’nın da uluslararası insan hakları hukukuna tabi olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Gazze’deki soykırımı bitirmek için mümkün olan her türlü önlemi almak hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. FIFA, İsrail’in işgali meşrulaştıran uygulamalarına son vermeli ve Uluslararası Adalet Divanı’nın kararlarının hayata geçirilmesine katkı sağlamalıdır."
