BM'den Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Bütün tarafların çatışma ve husumetten kaçınmasını isteyen komisyon, yaşanan durumun zaten kırılgan olan insan hakları ve insani durum üzerinde ağır sonuçları olacağını belirtti.







Sivillerin şimdiden savaş bölgesini terk etmeye başladığı kaydedilen açıklamada, yüz binlerce sivilin bu çatışmalardan etkilenebileceğine dikkat çekildi. Mevcut askeri operasyonların insani yardıma ulaşımını zorlaştıracağını, sivillerin bulunduğu bölgelerdeki bütün altyapıyı tamamen yerle bir edebileceğinin belirtildiği komisyon açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:





“Burada insanlar oldukça savunmanız durumda ve daha önce de şiddetin kurbanı olan insanlar. Birçoğu daha önce de bir çok kez yerinden edilmiş, DAİŞ’in kontrolü altında yaşamaya zorlanmış insanlar. Ayrıca çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ve bunun yanı sıra DAİŞ üyesi veya onlarla çalıştığı belirtilen insanların tutulduğu Al Hol, Al Roj ve Ain İssa kamplarında toplamında 100 binden fazla insan kalıyor. Buradaki çocuklar mevcut koşulların çok elverişli olmaması nedeniyle zaten radikalleşme tehlikesi ile karşı karşıya. Bu çocukların rehabilitasyonu zorlaşacağından bu operasyon bu açıdan da olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir.”





Mevcut askeri operasyonun daha büyük güvensizliğe ve kaosa neden olacağına dikkat çeken Komisyon, bu durumun aynı zamanda DAİŞ’in yeniden dirilmesine neden olacağını söyledi.





Askeri operasyonların bir çözüm olmadığına inandıklarını belirten Komisyon açıklamasında tüm tarafların sivillerin korunması, gerginliği düşürücü ve diyaloğu esas alan bir pozisyon almaları çağrısında bulundu.