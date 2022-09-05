BM'den flaş Bylock ve Bank Asya kararı!

Çalışma Grubu'nun kararında Bylock kullanmanın ifade ve düşünce özgürlüğünün barışçıl bir şekilde kullanılması olduğu ve herhangi bir hak veya özgürlüğün kullanımından ibaret eylemlerin yargılamanın konusu olamayacağı belirtildi. Bu dosya kapsamında Bank Asya'nın bankacılık faaliyetleri kapsamında kullanılmasının da yine yargılamanın konusu olmadığının altı çizildi.

Hukukçu Dr. Gökhan Güneş, kararı sosyal medya hesabından 'Hukuki mücadeleye devam' notuyla paylaştı. Güneş'in paylaşımları şu şekilde:

1. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu 07/6/2022 tarihli kararında çok önemli tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur.











2.Öncelikle,Gülen Hareketiyle bağlantılı kişilerin inanç ve siyasi görüşleri nedeniyle sistematik işkence ve kaçırmalara maruz kaldıklarını ifade eden Çalışma Grubu,Bylock ve güncel yargılamalarda kriter kabul edilen hususlarla ilgili önceden yer vermediği hususlara yer vermiştir







3.Şöyle ki; Çalışma Grubu, Bylock kullanmanın ifade ve düşünce özgürlüğünün barışçıl bir şekilde kullanılması olduğunu ve herhangi bir hak veya özgürlüğün kullanımından ibaret eylemlerin (bu dosyada Bank Asya'daki bankacılık faaliyeti) yargılama konusu olamayacağını belirtmiştir.











4.Bylock özellikle vurgulanmakla birlikte; 101. paragrafta, 2. kategoriye giren bir hususun (Ör.Banka) ceza yargılamasına konu edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.Zira 2. kategori, bir hakkın kullanımından dolayı kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakılması anlamına gelmektedir.







5.Kararı önemli kılan en önemli husus, Bylock kullanan ve bankacılık faaliyetinde bulunan kişiler hakkında HİÇ BİR YARGILAMA YAPILMAMASI gerektiğine ilişkin tespittir. BM'ye göre hakkında bu iddialar olan kişilere bırakın ceza verilmesini,haklarında yargılama dahi YAPILMAMALIDIR.











6. Çalışma Grubu, güncel dosyalarda kriter kabul edilen hususlarla ilgili "YARGILAMA DAHİ YAPILMAMASI GEREKİR" ifadesine ilk defa bu kararında yer vermiştir. Yani BM, yasal faaliyetlere dayalı yargılamalara açıkça karşı çıkmış ve bu yargılamaların hukuksuzluğunu ortaya koymuştur.

