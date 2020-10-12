BM'den Gazze uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de Filistinlilerin görülmemiş bir yoksulluk içinde yaşadığı ve 'çöpten yemek aradığı' konusunda uyarıda bulundu.







Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, kendi kurumunun bölgedeki personelinin anlatımlarına dayanarak, "Gazze'de insanlar çöpleri arıyor. Giderek daha fazla sayıda insan, ailelerine günde bir ya da iki öğün yemek sağlamakta zorlanıyor" dedi.





Lazzarini, Filistinlilerin tarihlerinde görülmedik bir yoksulluk yaşadığını, Lübnan, Suriye, Ürdün, Gazze ve diğer yerlerdeki Filistinli mültecilerin pandemi nedeniyle her zamankinden daha büyük bir ekonomik sıkıntı çektiğini söyledi. BM yetkilisi, "Çaresizlik ve umutsuzluk söz konusu" diye konuştu.