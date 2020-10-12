Samanyolu Haber /Gündem / BM'den Gazze uyarısı /12 Ekim 2020 19:50

BM'den Gazze uyarısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın Başkanı Philippe Lazzarini'den, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze için çarpıcı bir uyarı geldi. Filistinlilerin geçmişte görülmemiş bir yoksulluk içinde yaşadığını belirten Lazzarini, Gazze'de insanların çöpte yemek aradığını söyledi.

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de Filistinlilerin görülmemiş bir yoksulluk içinde yaşadığı ve 'çöpten yemek aradığı' konusunda uyarıda bulundu. 

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, kendi kurumunun bölgedeki personelinin anlatımlarına dayanarak, "Gazze'de insanlar çöpleri arıyor. Giderek daha fazla sayıda insan, ailelerine günde bir ya da iki öğün yemek sağlamakta zorlanıyor" dedi.

Lazzarini, Filistinlilerin tarihlerinde görülmedik bir yoksulluk yaşadığını, Lübnan, Suriye, Ürdün, Gazze ve diğer yerlerdeki Filistinli mültecilerin pandemi nedeniyle her zamankinden daha büyük bir ekonomik sıkıntı çektiğini söyledi. BM yetkilisi, "Çaresizlik ve umutsuzluk söz konusu" diye konuştu.
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