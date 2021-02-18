BM'den ilginç aşı açıklaması: 10 ülke aşıların yüzde 75'ini aldı, 130 ülkede hiç aşı yok









Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısındaki açıklamasında "inanılmaz derecede dengesiz ve adaletsiz" dediği bu durumun düzeltilmesi ve dünyadaki herkesin bir an önce aşılanması için küresel eylem çağrısında bulundu.





Guterres, "Bu kritik dönemde aşı adaleti küresel toplumun karşı karşıya olduğu en büyük sınavdır" dedi, bilim insanları, aşı üreticileri ve aşı çalışmalarının finansörlerini küresel bir aşılama planını hayata geçirmeye çağırdı.



