BM'den ilginç aşı açıklaması: 10 ülke aşıların yüzde 75'ini aldı, 130 ülkede hiç aşı yok

Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısındaki açıklamasında "inanılmaz derecede dengesiz ve adaletsiz" dediği bu durumun düzeltilmesi ve dünyadaki herkesin bir an önce aşılanması için küresel eylem çağrısında bulundu.
Guterres, "Bu kritik dönemde aşı adaleti küresel toplumun karşı karşıya olduğu en büyük sınavdır" dedi, bilim insanları, aşı üreticileri ve aşı çalışmalarının finansörlerini küresel bir aşılama planını hayata geçirmeye çağırdı.
Guterres, G-7 ve G-20 ülkelerinin bu süreçte kritik bir rol oynayabileceğini söyledi.
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelindeki koronavirüs vakalarının sayısı 110 milyonu aşarken, Covid-19'dan en az 2,4 milyon kişi hayatını kaybetti.
Aşı üreticileri üretim kapasitelerini artırmanın yollarını ararken, birçok ülke dışlandığını söylüyor. Zengin ülkelerde bile aşı sıkıntısı yaşanıyor.
ABD, bu ay WHO'ya 200 milyon dolar ödeme yapacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yoksul ülkelerin zengin ülkelerle aynı anda aşıya erişmesini amaçlayan Covax adlı programı hedeflerine ulaşamadı. WHO, program için 2021'de 5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Biden yönetimi, üretim ve dağıtım kapasitesinin artırılması ve dışlanmış halklar dahil aşıya erişimi artırmak için dünya genelindeki ortaklarımızla çalışma yürütecek" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin WHO üyeliğine geri dönmesi kararını almıştı. Blinken toplantıda ABD'nin kuruma katkı payı olarak Şubat sonuna kadar 200 milyon dolar ödeme yapacağını açıkladı.