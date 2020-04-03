Samanyolu Haber /Dünya / BM'den ilk korona kararı /03 Nisan 2020 11:03

BM'den ilk korona kararı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, koronavirüs salgınına karşı küresel dayanışma ve uluslararası iş birliğinin artırılması çağrısı yapan kararı, oy birliğiyle kabul etti.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) gündemiyle toplandı.

Norveç, İsviçre, Singapur, Endonezya, Lihtenştayn ve Gana tarafından hazırlanan ve 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 188 ülkenin sponsor olduğu, küresel dayanışma ve uluslararası iş birliğinin artırılması çağrısı yapan karar, oy birliğiyle kabul edildi.

İLK BM KARARI

Söz konusu karar, koronavirüs salgınına ilişkin alınan ilk BM kararı olma özelliği taşıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplanamayan Genel Kurul'da, oylama da yeni kurallar çerçevesinde yapıldı.

Tasarı sunulduktan sonra perşembe yerel saat ile 18.00'e kadar ülkelere itiraz etme hakkı tanındı. Tanınan sürenin dolmasının ardından hiçbir itiraz olmaması üzerine, karar oy birliğiyle kabul edildi ve yürürlüğe girdi.

YOKSUL VE SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKELERE YARDIM

Koronavirüsün toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisine ve ekonomi, küresel seyahat ve ticareti ciddi bir şekilde aksatmasına dikkat çekilen kararda, yoksul ve salgından en fazla etkilenen ülkelere yardım edilmesi gerektiği de vurgulandı.

Salgına karşı küresel dayanışma ve uluslararası iş birliğinin artırılması çağrısı yapılan kararda ayrıca koranavirüsle mücadelede her türlü ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı çıkılması ve insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

RUSYA’NIN TİCARET SAVAŞLARININ SON BULMASI TASARISI İSE KABUL EDİLMEDİ

TRT Haber’de yer alan habere göre Rusya'nın BM Genel Kurulu'na sunduğu koronavirüs salgınının neden olduğu zorluklar karşısında ticaret savaşlarına son verilmesi ve BM Güvenlik Konseyi onayı olmadan ülkelerin tek taraflı yaptırım kararı almaması çağrısının yapıldığı tasarısı ise kabul edilmedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre karara ABD, Avrupa Birliği ve Ukrayna itiraz etti.

BM Genel Kurulu'nda salgın yüzünden oylama yapılamadığı için tasarılar yeni belirlenen kurallara göre ancak oy birliğiyle kabul edilebiliyor. 
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