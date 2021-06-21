BM'den insan hakları konusunda 'ortak eylem' çağrısı

Çin, Rusya ve Etiyopya'daki ihlallere vurgu yapan Bachelet, insan haklarında küresel gerilemenin durdurulabilmesi için 'ortak eylem' çağrısı yaptı. Bachelet, insan hakları konusunda iyileşme sağlanabilmesi için 'yaşam değiştiren yeni vizyonlara ve ortak eyleme' ihtiyaç olduğunu söyledi. Bachelet, "Aşırı yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizlik artıyor. Demokratik ve sivil alan aşınıyor" ifadelerini kullandı.







'TİGRAY'DA 350 BİN KİŞİ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA'





Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar konusunda 'derin endişe duyduğunu' belirten Bachelet, bölgede yaklaşık 350 bin kişinin açlık ile karşı karşıya olduğunu kaydetti. Bachelet, bölgedeki 'yargısız infaz, keyfi tutuklamalar ve gözaltılar, çocuklara ve yetişkinlere yönelik cinsel şiddet ve zorla yerinden edilmelere' dikkati çekti. Etiyopya'nın Tigray eyaletinde Kasım 2020'de Addis Abeba hükümetinin isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçlerine karşı başlattığı askeri harekât, bölgede şiddetin tırmanmasına yol açtı.





Bachelet konuşmasında Çin'de Uygur azınlığın içinde bulunduğu duruma ilişkin yerinde incelemeler yapabilmek için Çin'in Sincan bölgesine gitmek istediğini açıkladı. Bu sene Sincan'a gidebilmeyi umduğunu ifade eden BM Yetkilisi, 'ciddi insan hakları ihlâlleri meydana geldiğine ilişkin raporların bulunduğu bir dönemde' kendisine bölgeye giriş hakkı tanınmasını umduğunu kaydetti.





RUSYA'YA 'SİVİL VE SİYASI HAKLARI KORUMA' ÇAĞRISI





Rusya hükümetine 'sivil ve siyasi hakları' koruma çağrısında bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, eylülde yapılacak parlamento seçimleri öncesinde muhalifler üzerinde baskı yaratacak yeni düzenlemeleri de endişeyle karşıladığını ifade etti. Muhalif siyasetçi Aleksey Navalni ile bağlantılı kuruluşların 'aşırılıkçı' olarak ilan edilmesini eleştiren Bachelet, "[Rusya'da] Yetkilileri, sıradan bireyleri, gazetecileri ve sivil toplum kuruluşlarını 'aşırılıkçılar' veya 'istenmeyen örgütler' olarak etiketleyen keyfi uygulamaları son vermeye çağırıyorum" dedi.





Geçtiğimiz haftalarda Rusya'da hükümetin 'aşırılıkçı' örgütlerin seçimlere katılmasını engellemek olarak gerekçelendirdiği yasal düzenleme, parlamentonun onayının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yürürlüğe girmişti. Bunun ardından Moskova Şehir Mahkemesi'nin kararıyla, Navalni'nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı ve Navalny Karargahları isimli kuruluşlar 'aşırılıkçı örgüt' kategorisine alınmıştı.