Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Irak protestoları açıklaması /05 Kasım 2019 20:40

BM'den Irak protestoları açıklaması

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, ülkede 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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BM tarafından yayımlanan "25 Ekim-4 Kasım Irak Gösterileri" raporunda, ülkenin başkenti Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerinde devam eden gösterilerin ikinci dalgasında, 97 eylemcinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Raporda, güvenlik güçlerince atılan gaz bombasının 16 göstericinin ölümüne neden olduğu kaydedilirken, raporda açıklamalarına yer verilen BM Irak İnsan Hakları Ofisi Sorumlusu Danielle Bell, "Güvenlik güçlerinin silahsız göstericileri gaz bombasıyla hedef almasının herhangi bir gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.

 Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'den buyana devam edeb gösterilerde toplam 254 kişi yaşamını yitirdi.
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