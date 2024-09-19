Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Lübnan gündemiyle acil toplantı /19 Eylül 2024 09:26

BM'den Lübnan gündemiyle acil toplantı

Lübnan'da dün çağrı cihazlarının patlatılması ve bugün de telsizlerin patlatılması tüm dünyanın gündeminde yer aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması sonucu yaşanan can kayıplarını görüşmek için acil oturumla toplanma kararı aldı.

SHABER3.COM

Son iki günde Lübnan genelinde binlerce cağrı cihazı ve telsizin patlaması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin yaralanmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil toplanma kararı aldı.

Eylül ayı için 15 üyeli konseyin başkanlığını yürüten Slovenya'nın BM Büyükelçisi Samuel Zbogar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'da militan grup Hizbullah'ı hedef alan çağrı cihazı patlamaları üzerine cuma günü toplanacağını bildirdi. Buna göre, BMGK acil oturumu cuma günü TSİ 22.00'de (yerel saatle 15.00) gerçekleştirilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM'den Lübnan gündemiyle acil toplantı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:36