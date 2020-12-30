Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Trump'a İnsan Hakları ihlali suçlaması /30 Aralık 2020 21:21

BM'den Trump'a İnsan Hakları ihlali suçlaması

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ismi katliamlara karışmış özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski 4 paralı askerini affetme kararının "ABD'nin uluslararası yükümlülüklerinin ihlali" anlamına geldiğini bildirdi.

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 BM Paralı Askerlerin Kullanımına ilişkin Çalışma Grubu Başkanı Jelena Aparac ve grubun 4 üyesi Lilian Bobea, Chris Kwaja, Ravindran Daniel ve Sorcha MacLeod, yaptıkları ortak yazılı açıklamada Trump'ın af kararını kınadı.

Açıklamada, "Blackwater taşeronlarını affetmek, adalete, Nisur Meydanı'ndaki katliamın kurbanlarına ve ailelerine hakarettir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cenevre Sözleşmesi'nin devletlere, savaş suçu işleyen kişilerin işledikleri suçlardan sorumlu tutulması zorunluluğu getirdiği vurgulanan açıklamada, bu durumun özel güvenlik şirketlerindeki paralı askerleri de kapsadığının altı çizildi. 

TRUMP'IN KARARINA KINAMA ÇAĞRISI

BM insan hakları uzmanlarından oluşan Çalışma Grubunun Başkanı Aparac, Cenevre Sözleşmesi'ne üye devletleri, "Trump'ın af kararını kınama" çağrısında bulundu.

Aparac, "Bu aflar ABD'nin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ediyor. Daha da ötesi insan hakları hukuku ve insan haklarını küresel düzeyde zayıflatıyor." ifadesini kullandı.Savaş suçları için hesap verebilirliğin sağlanmasının "insanlık" ve "uluslararası toplum" için "temel ilke" olduğunun altını çizen Aparac, bu tür afların gelecekte özel güvenlik şirketleri nezdinde suistimallere yol açacağına dikkati çekti. 
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