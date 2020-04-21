BM'den tüm dünyaya virüs uyarısı

Dünyada çapında ekonomik krize neden olan korona virüs salgını nedeniyle milyonlarca insan işsiz kalırken Birleşmiş Milletler’den kıtlık uyarısı geldi.







BM Dünya Gıda Programı (WFP), corona virüsü nedeniyle dünya genelinde akut açlıkla karşı karşıya olan insan sayısının neredeyse iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.





WFP’nin projeksiyonlarına göre, corona virüsünün ekonomik etkileri yüzünden akut gıda güvensizliğiyle karşılaşacak insanların sayısı 2020’de 265 milyona çıkabilir. Geçen yıl bu sayı 130 ila 135 milyon kişiydi.