Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Türkiye için 1 milyar dolar bağış çağrısı /17 Şubat 2023 09:36

BM'den Türkiye için 1 milyar dolar bağış çağrısı

BM, uluslararası topluma depremlerden etkilenen Türkiye'ye bir milyar dolar bağış yapılması çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM), Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgedeki afetzedelerin desteklenmesi için uluslararası topluma Türkiye'ye bir milyar dolar bağış yapılması çağrısında bulundu.

BM'den yapılan açıklamada, söz konusu yardım ile 5 milyon 200 bin dolayındaki depremzedenin su, gıda, eğitim, barınma gibide kamu hizmetlerine erişiminde desteklenebileceği belirtildi.

BM'nin verilerine göre, Türkiye'de toplam 9 milyon kişi depremden etkilendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Türkiye'deki afetzedelerin "sözcüklerle ifade edilemeyecek bir kalp acısı" yaşadığını söyledi. Geçen hafta bölgeyi ziyaret eden BM yetkilisi, "Şok ve yıkım hikayelerini paylaşan ailelerle görüştüm. Bu zor zamanlarda onlara destek olmalı ve ihtiyaçları olan desteği almalarını sağlamalıyız" dedi.

BM, depremlerin bölgede okulları, hastaneleri ve diğer kamu binalarını yıktığına, aileleri ayırdığına ve yüzlerce çocuğu kimsesiz bıraktığına dikkat çekti.

AFAD'ın açıkladığı son verilere göreKahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da depremlerde toplam 36 bin 187 kişi yaşamını yitirdi, 108 bin 68 kişi yaralandı. 216 bin 347 afetzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiğini belirten AFAD, bölgede depremlerin ardından 4 bin 323 artçı deprem meydana geldiğini kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM'den Türkiye için 1 milyar dolar bağış çağrısı Sonraki Haber >>

Cevheri Güven'den 'çok sert' video

Cevheri Güven'den 'çok sert' video

Maraş Belediye Başkanı ve korumalarından kameralar önünde çirkin tavır

Maraş Belediye Başkanı ve korumalarından kameralar önünde çirkin tavır

Mehmet Cengiz verdiği sözü yine tuttu!

Mehmet Cengiz verdiği sözü yine tuttu!

Kahramanmaraş'taki depremin panik anları polis telsizinde

Kahramanmaraş'taki depremin panik anları polis telsizinde

Beşli Çete, bari bugün vatandaşa koymaya kalkmayın!

Beşli Çete, bari bugün vatandaşa koymaya kalkmayın!

Geçmişin Hülyalı Dünyası

Geçmişin Hülyalı Dünyası

Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca büyük tehlike atlattı

Ateş başında sağlık personeliyle konuşan Fahrettin Koca büyük tehlike atlattı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce mi yapıldı?

Yıkılan binaların yüzde 98'inin 99'dan önce mi yapıldı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:07:45