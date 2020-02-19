Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Türkiye iddiası /19 Şubat 2020 19:47

BM'den Türkiye iddiası

Libya’da Türkiye’nin destek verdiği Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Sarraj, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Hafter ile yürütülen müzakereleri askıya aldığını duyururken, ülkenin doğusundaki hükümetten Ankara’ya yönelik açıklama geldi.

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Sputnik’in haberine göre Tobruk’taki hükümetin Dışişleri Bakanı Abdulhadi Huveyj, Türkiye'nin Libya'ya bin paralı asker gönderdiğini iddia etti.

Abdulhadi Huveyj, "Türkiye'den Libya'ya bin paralı asker gönderildi. Üstelik Libya'nın kaynaklarıyla ve bunu yapan tanınmamış hükümetin kendisi. İktidarı kimlerin elleriyle ve hangi bedeller karşılığında ele geçirdikleri umurlarında değil. Hem Trablus'ta hem de ülkemizin diğer bölgelerinde her gün suç işliyorlar. Bu hükümet sık sık Ruslar da dahil olmak üzere diğer ülkelerin vatandaşlarını kaçırıyor" ifadelerini kullandı.

Huveyj, sözlerine şöyle devam etti:

"Paralı askerler hakkında konuşacak olursak, hem Türkiye hem de Suriye vatandaşlarını gözaltına aldık. Üstelik bunların çoğu Akdeniz üzerinden yasa dışı yollardan AB'ye gitmeye çalışıyor. Birçoğu bunu başarıyor ve Avrupa için potansiyel tehdit oluşturuyor.”
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