Samanyolu Haber /Gündem / BM'den Türkiye'deki felaketlerle ilgili açıklama geldi /15 Ağustos 2021 23:18

BM'den Türkiye'deki felaketlerle ilgili açıklama geldi

Türkiye'de son dönemde meydana gelen orman yangınları ve sel baskınlarıyla ilgili bir mesaj paylaşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, felaketlerde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirirken, söz konusu mesajda BM'nin, bu zorlu zamanda Türkiye Cumhuriyeti halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olacağına vurgu yapıldı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının ardından ülkenin kuzeyindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kaybı ve altyapı hasarı için üzüntülerini paylaştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, doğal felaketlerden etkilenen ailelere Guterres'in taziyeleri iletilirken, BM'nin, bu zorlu zamanda Türkiye Cumhuriyeti halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olacağına vurgu yapıldı.
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