BM'den Türkiyeli sığınmacıyı sınır dışı etmek isteyen İsveç’e ihlal kararı

İnsan hakları hukukçusu Ali Yıldız’ın üstlendiği başvuruda, BM İşkenceye Karşı Komite İsveç’i mahkum etti. İsveç, Türkiyeli bir sığınmacının iltica başvurusunu reddederek güvenli üçüncü ülke olarak değerlendirdiği Kosova’ya iade edilmesine karar vermişti.





TR724'ün haberine göre avukatların yaptığı başvuru sonucunda, BM’nin ilgili komitesi şikayetçinin İsveç tarafından Kosova’ya gönderilmesinin, Türkiye’ye zorla götürülme ve işkenceye maruz kalma riskiyle karşı karşıya bırakacağına kanaat getirdi. Komite, Kosova’ya sınır dışı etmenin Sözleşme’nin 3. maddesinin ihlalini teşkil edeceğine ve İsveç’in başvurucuyu Kosova’ya zorla geri göndermekten kaçınma yükümlülüğü olduğuna karar verdi.