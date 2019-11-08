Samanyolu Haber /Gündem / BM'den Türkiye'ye 'ambargo' suçlaması /08 Kasım 2019 22:04

BM'den Türkiye'ye 'ambargo' suçlaması

Fransız AFP haber ajansının aktardığı rapora göre; üç ülke düzenli şekilde ve bazen açıktan, ambargo altındaki Libya’ya silah tedariki sağladı.

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85 sayfalık belge ile fotoğraf, harita ve Libya’ya deniz yoluyla ulaştırılan kargoların yük senetlerini içeren 300 sayfalık ekler, bu ayın sonunda BM Günvelik Konseyi’nin 15 üyesi tarafından gerçekleştirilecek bir tartışmanın konusu olacak.

Fransız AFP haber ajansının aktardığı rapora göre; üç ülke düzenli şekilde ve bazen açıktan, ambargo altındaki Libya’ya silah tedariki sağladı.

Sözcü'de yer alan haber göre BM raporu, Fayiz el Serrac hükümetine destek veren Türkiye’nin, zırhlı araçlardan insansız hava araçlarına kadar çeşitli askeri teçhizat sağladığını iddia etti.

Ürdün ise geçen nisan ayında Libya’nın başkenti Trablus’a saldırı emri veren General Halife Hafter’e bağlı birlikleri eğitmekle suçlandı.

Bir başka Hafter destekçisi BAE’nin ise Hafter kuvvetleri adına saldırı uçağı kullandığı öne sürülüyor.

BAE’nin ayrıca, 2 Temmuz’da Trablus’ta bir göçmen kampına gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dahil olduğundan şüpheleniliyor.

29 Ekim’de BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunulan uzman raporunda, “Savaşan her iki tarafın da silah, askeri teçhizat ve teknik destek aldığı ve Libyalı olmayan savaşçıların silahlarla ilgili yaptırımlara uymadığı” ifadelerine yer verildi.
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