BM'den Türkiye'ye Suriye çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'nin kuzey ve kuzeybatısında Türkiye destekli güçlerin şiddet ve suç eylemleriyle insan hakları ihlalleri konusunda Ankara'yı uyardı.







Suriye genelinde sivillere yönelik insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sürerken Afrin, Resulayn ve Tel Abyad gibi bölgelerde son aylarda hızla artan ciddi ihlallerin alarm verici olduğunu belirten Bachelet, bu bölgelerde cinayet, adam kaçırma, insanların hukuk dışı bir şekilde yerinden edilmesi, toprak, mal ve mülke el koyma, mülkten zorla çıkarma gibi hukuk dışı uygulamaların belgelendiğini kaydetti.





Türkiye destekli gruplar arasında artan çatışmalar





Muhalif partilere mensup olduğu düşünülen, Türkiye ile bağlantılı grupların eylemlerine eleştirel bakan ya da fidye ödemek için yeterince zengin olduğu düşünülen kişilerin ihlallere maruz kaldığına dikkat çeken Bachelet, ayrıca Türkiye destekli silahlı gruplar arasındaki rekabet ve güç kavgası sonucu çıkan çatışmaların da arttığını ve bu çatışmaların yerel halkın güvenliğini tehdit ederek sivil can kayıplarına yol açtığını söyledi.





BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Türkiye destekli silahlı grupların zorla evlerinden uzaklaştırdıkları kişilerin evlerine aileleriyle birlikte yerleştikleri, evleri ve iş yerlerini yağmaladıkları yönünde belgelerin mevcut olduğunu, ayrıca aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin kaçırılması ya da ortadan kaybolması gibi ağır insan hakları ihallerinin de belgelendiğini kaydetti.





Türkiye'ye uluslararası hukuk uyarısı





Yüksek Komiser Michelle Bachelet, Suriye'deki tüm taraflara sivillerin yaşamının korunmasının tüm koşullar altında öncelik taşıdığını hatırlatarak "Sivillerin güvenliğinin alenen ihmali insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde üstlenilen yükümlülüklere aykırıdır ve silahlı gruplar ve onları kontrol edenler dahil olmak üzere tüm taraflarca riayet edilmek zorundadır" uyarısı yaptı.





Bachelet doğrudan Türkiye'ye de seslenerek "Türk makamlarını uluslararası hukuka saygı duymaya ve Türkiye'nin etkin kontrolü altındaki silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen ihlallerin durmasını sağlamaya çağırıyorum" dedi.





"Mağdurlar kanuni yollara başvurabilir"





Bu bölgelerde yaşayan ve hak ihlallerine maruz kalan insanların korunma ve kanuni yollara başvurma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Bachelet, "Bu bağlamda Türkiye'yi, belgelediğimiz vakalar hakkında derhal tarafsız, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma başlatmaya, Türkiye bağlantılı silahlı gruplar tarafından alıkonulan ve kaçırılan kişilerin akıbetini aydınlatmaya ve bazı olaylarda savaş suçu gibi uluslararası hukuk altında değerlendirilebilecek suçlara varan olayların sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum" dedi.





Bachelet, bu talebin karşılanmasının, kaçırılan ve alıkonulan bazı kişilerin Suriye'de tutuklandıktan sonra Türkiye'ye götürüldüğü yönündeki iddialar göz önüne alındığında daha da büyük önem taşıdığını kaydetti.





BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre bu yıl 1 Ocak-14 Eylül tarihleri arasında el yapımı patlayıcılar ve mayın gibi patlayıcı savaş kalıntıları nedeniyle 15'i kadın ve 22'si çocuk olmak üzere en az 116 sivil yaşamını yitirdi, 463 sivil yaralandı.