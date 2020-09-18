Samanyolu Haber /Gündem / BM'den Türkiye'ye Suriye çağrısı /18 Eylül 2020 20:00

BM'den Türkiye'ye Suriye çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Türkiye destekli grupların Suriye'de işlediği suç ve hak ihlallerine dikkat çekerek mağdurların kanuni yollara başvurma hakkının bulunduğu uyarısı yaptı.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'nin kuzey ve kuzeybatısında Türkiye destekli güçlerin şiddet ve suç eylemleriyle insan hakları ihlalleri konusunda Ankara'yı uyardı.

Suriye genelinde sivillere yönelik insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sürerken Afrin, Resulayn ve Tel Abyad gibi bölgelerde son aylarda hızla artan ciddi ihlallerin alarm verici olduğunu belirten Bachelet, bu bölgelerde cinayet, adam kaçırma, insanların hukuk dışı bir şekilde yerinden edilmesi, toprak, mal ve mülke el koyma, mülkten zorla çıkarma gibi hukuk dışı uygulamaların belgelendiğini kaydetti.

Türkiye destekli gruplar arasında artan çatışmalar

Muhalif partilere mensup olduğu düşünülen, Türkiye ile bağlantılı grupların eylemlerine eleştirel bakan ya da fidye ödemek için yeterince zengin olduğu düşünülen kişilerin ihlallere maruz kaldığına dikkat çeken Bachelet, ayrıca Türkiye destekli silahlı gruplar arasındaki rekabet ve güç kavgası sonucu çıkan çatışmaların da arttığını ve bu çatışmaların yerel halkın güvenliğini tehdit ederek sivil can kayıplarına yol açtığını söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Türkiye destekli silahlı grupların zorla evlerinden uzaklaştırdıkları kişilerin evlerine aileleriyle birlikte yerleştikleri, evleri ve iş yerlerini yağmaladıkları yönünde belgelerin mevcut olduğunu, ayrıca aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin kaçırılması ya da ortadan kaybolması gibi ağır insan hakları ihallerinin de belgelendiğini kaydetti.

Türkiye'ye uluslararası hukuk uyarısı

Yüksek Komiser Michelle Bachelet, Suriye'deki tüm taraflara sivillerin yaşamının korunmasının tüm koşullar altında öncelik taşıdığını hatırlatarak "Sivillerin güvenliğinin alenen ihmali insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde üstlenilen yükümlülüklere aykırıdır ve silahlı gruplar ve onları kontrol edenler dahil olmak üzere tüm taraflarca riayet edilmek zorundadır" uyarısı yaptı.

Bachelet doğrudan Türkiye'ye de seslenerek "Türk makamlarını uluslararası hukuka saygı duymaya ve Türkiye'nin etkin kontrolü altındaki silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen ihlallerin durmasını sağlamaya çağırıyorum" dedi.

"Mağdurlar kanuni yollara başvurabilir"

Bu bölgelerde yaşayan ve hak ihlallerine maruz kalan insanların korunma ve kanuni yollara başvurma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Bachelet, "Bu bağlamda Türkiye'yi, belgelediğimiz vakalar hakkında derhal tarafsız, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma başlatmaya, Türkiye bağlantılı silahlı gruplar tarafından alıkonulan ve kaçırılan kişilerin akıbetini aydınlatmaya ve bazı olaylarda savaş suçu gibi uluslararası hukuk altında değerlendirilebilecek suçlara varan olayların sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum" dedi.

Bachelet, bu talebin karşılanmasının, kaçırılan ve alıkonulan bazı kişilerin Suriye'de tutuklandıktan sonra Türkiye'ye götürüldüğü yönündeki iddialar göz önüne alındığında daha da büyük önem taşıdığını kaydetti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre bu yıl 1 Ocak-14 Eylül tarihleri arasında el yapımı patlayıcılar ve mayın gibi patlayıcı savaş kalıntıları nedeniyle 15'i kadın ve 22'si çocuk olmak üzere en az 116 sivil yaşamını yitirdi, 463 sivil yaralandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM'den Türkiye'ye Suriye çağrısı Sonraki Haber >>

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:46:17