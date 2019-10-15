Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Türkiye'ye uyarı: Savaş suçlarını soruşturun /15 Ekim 2019 13:27

BM'den Türkiye'ye uyarı: Savaş suçlarını soruşturun

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ofisi Suriye’deki askeri harekat nedeniyle Türkiye’ye uluslararası hukuk uyarısı yaptı.

SHABER3.COM

BM İnsan Hakları Ofisi, Türkiye’yi Kuzey Suriye’de sürdürdüğü askeri harekatşa ilgili uyardı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik operasyon nedeniyle Türkiye’ye uluslararası hukuk uyarısında bulundu.  

Yapılan açıklamada, Türkiye’nin uluslararası hukuka göre, “Suriye’de Türkiye bağlantılı gruplar tarafından yapıldığı belirtilen infazlardan sorumlu tutulabileceği” kaydedildi. 

Ayrıca Kürt kadın siyasetçi Hewrîn Xelef ve Demokratik Suriye Güçleri (QSD) üyelerinin öldürülmesini örnek gösteren BM Ofisi, toplu infazlarla ilgili bilgi topladıklarını belirtti. 

BM, Türkiye’ye “Olası savaş suçları için bağımsız soruşturmalar yürütme” çağrısında bulundu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM'den Türkiye'ye uyarı: Savaş suçlarını soruşturun Sonraki Haber >>

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!

Kurtarayım derken öldürdüler!

Kurtarayım derken öldürdüler!

Kaza anları kameralara yansıdı

Kaza anları kameralara yansıdı

Suudi bandosunun çaldığı Rus milli marşı olay oldu

Suudi bandosunun çaldığı Rus milli marşı olay oldu

Sarhoş sürücünün yaptığına bak!

Sarhoş sürücünün yaptığına bak!

Yıldırımın kamyona düşme anı!

Yıldırımın kamyona düşme anı!

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı

Üç hafta sonra Bahçeli'den ilk görüntü

Üç hafta sonra Bahçeli'den ilk görüntü

Japonlar Tayfun sonrası farelerle uğraşıyor

Japonlar Tayfun sonrası farelerle uğraşıyor

İspanya Milli Günü'nde paraşütçü direğe çarptı

İspanya Milli Günü'nde paraşütçü direğe çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:34:14