BM'den Türkiye'ye uyarı: Savaş suçlarını soruşturun

BM İnsan Hakları Ofisi, Türkiye’yi Kuzey Suriye’de sürdürdüğü askeri harekatşa ilgili uyardı.





Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik operasyon nedeniyle Türkiye’ye uluslararası hukuk uyarısında bulundu.





Yapılan açıklamada, Türkiye’nin uluslararası hukuka göre, “Suriye’de Türkiye bağlantılı gruplar tarafından yapıldığı belirtilen infazlardan sorumlu tutulabileceği” kaydedildi.





Ayrıca Kürt kadın siyasetçi Hewrîn Xelef ve Demokratik Suriye Güçleri (QSD) üyelerinin öldürülmesini örnek gösteren BM Ofisi, toplu infazlarla ilgili bilgi topladıklarını belirtti.





BM, Türkiye’ye “Olası savaş suçları için bağımsız soruşturmalar yürütme” çağrısında bulundu.