BM'den Türkiye'yi hedef alan Libya kararı: Paralı askerler çekilsin

BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki BM Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresini 15 Eylül 2021'e kadar uzatma kararı aldı.







Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) itirazı ve talebi doğrultusunda BM Libya Destek Misyonu'nun görevini ikiye bölme, siyasi süreci ve uluslararası müzakereleri yürütecek bir özel temsilci ile UNSMIL'in günlük faaliyetlerini yürütecek ayrı bir koordinatör atanması kararı alan konsey, Libya'da ateşkes çağrısında da bulundu.





Moskova ve Pekin çekimser kaldı





Rusya ve Çin'in çekimser kaldığı kararda, BM üyesi tüm ülkelerden Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uymaları ve ülkedeki yabancı paralı askerlerin çekilmesi talep edildi.





Türkiye de ülkede belirsiz sayıda Suriyeli paralı militan ve SADAT unsuru barındırıyor. TSK'nın da deste verdiği bu militanlar Hafter gülerine karşı savaşıyor.





Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.





Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında çatışmalar yaşanıyor.