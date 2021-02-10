BM'den yeni IŞİD uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), IŞİD tehdidinin yeniden yükselişe geçtiği, örgütün geçen yılın ikinci yarısında toplanma ve faaliyetlerini hareketlendirme çabalarının hız kazandığı uyarısında bulundu.





BM Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, terör örgütü IŞİD'in uluslararası barış ve güvenlik tehditlerine ilişkin 12'nci raporunu BM Güvenlik Konseyine sundu.





IŞİD'in 2020'nin ikinci yarısında yeniden toplanma ve faaliyetlerini hareketlendirme çabalarının hız kazandığına dikkati çeken Voronkov, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik IŞİD tehdidinin arttığı uyarısı yaptı.





IŞİD'in Irak ve Suriye ile diğer çatışma bölgelerinde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının meydana getirdiği karmaşadan istifade ettiğini belirten Voronkov, IŞİD'in 2021 yılında dünyanın farklı yerlerinde saldırılar düzenleme kapasitesini yeniden kazanabileceği uyarısında da bulundu.





Voronkov, özellikle gençlerin salgın nedeniyle evde internette daha fazla zaman geçirmeye başladığına ve bu durumun, bazı ülkelerde ani saldırılara yol açabileceğine dikkati çekti.





Suriye ve Irak'ta hala 10 bin civarında IŞİD savaşçısının bulunduğunu vurgulayan Voronkov, IŞİD ve IŞİD bağlantılı örgütlerin Batı Afrika'da geçen yılın sonlarına doğru saldılar düzenlediği, örgütün Orta Afrika'da güçlenmeye başladığı, Afganistan'da 2 binden fazla üyesi olduğu ve Güneydoğu Asya'da da gücünü koruduğunu ifade etti.