BMGK üyelerinden Suriye'de toprak bütünlüğü vurgusu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı grupların Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad'ın ülkeden kaçması sonrasında Suriye'de yaşanan gelişmeleri kapalı oturumda masaya yatırdı.





ABD: Gelişmeleri izleyeceğiz

DW Türkçe'nin haerine göre Konseyin dönem başkanlığını yürüten ABD'nin BM nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, önümüzdeki günlerde 15 üyeli konseyde Suriye konulu bir açıklama üzerinde çalışacaklarını söylerken, yaşanan gelişmeler hakkında "Bu, Suriye halkı için inanılmaz bir an" ifadelerini kullandı.





Wood, "Şu anda sürecin nereye doğru ilerlediğini görmeye çalışmaktayız, buna odaklanmış durumdayız. Suriye'de, Suriye halkının haklarına ve onuruna saygı duyan bir yönetim olabilir mi?" sözleriyle bu aşamada öncelikle Suriye'deki süreci yakından izleyeceklerine işaret etti.





Rusya'dan toprak bütünlüğü vurgusu

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise "Konsey, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması, sivillerin korunması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiği konusunda aşağı yukarı hemfikirdi" açıklamasını yaptı.





Suriye'de yaşanan gelişmeler için, "Konsey üyeleri de dahil olmak üzere herkes şaşkınlığa uğradı" diyen Nebenzia, "Bekleyip görmemiz, izlememiz ve durumun nasıl gelişeceğini değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.





Çin'den terörün önlenmesine vurgu

BMGK'nin kapalı oturumu sonrasında Çin'in BM nezdindeki Büyükelçisi Fu Cong da bir açıklama yaptı.





Çin büyükelçisi, Suriye'de durumun istikrara kavuşturulması ve kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söylerken, Suriye topraklarında terörün yeniden canlanmamasının önemine vurgu yaptı.





HTŞ terör listesinden çıkarılacak mı?

Diplomatlar, BMGK toplantısında Şam'da yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) yaptırımlar listesinden çıkarılmasının gündeme gelmediğini söyledi.





Reuters haber ajansına bilgi veren diplomatik kaynaklar, Katar'ın bugün Suriye'deki geçiş hükümetine başkanlık edecek HTŞ liderlerinden Muhammed el Beşir ile görüşeceğini söyledi.





ABD Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin aracılar vasıtasıyla da olsa, Suriyeli gruplarla iletişim hâlinde olduğunu duyurmuştu.





Suriyeli daimi temsilci: Suriye halkı için çalışmaya devam edeceğiz

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak New York'ta, BMGK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine görevlerine devam etme talimatının verildiğini duyurdu.





Aldahhak, tüm Suriye büyükelçiliklerine geçiş döneminde işlerini yapmaya devam etmeleri ve devlet kurumlarının işleyişini muhafaza etmeleri talimatının verildiğini anlatırken, "Şimdi yeni hükümeti bekliyoruz, ancak bu arada biz de mevcut yönetim ve liderlikle devam ediyoruz" dedi, Esad tarafından atanan Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh'ın hâlen Şam'da olduğunu anımsattı.





"Suriye halkıyla birlikteyiz. Suriye halkını savunmaya ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Aldahhak, Suriyelilerin özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir devletin inşasını dört gözle beklediğine vurgu yaptı, "Ülkemizi yeniden inşa etme, yıkılanları yeniden inşa etme ve Suriye'nin geleceğini, daha iyi geleceğini yeniden inşa etme çabalarına katkı sunacağız" dedi.