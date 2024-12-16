Samanyolu Haber /Dünya / BM'nin Suriye temsilcisi, HTŞ lideri Colani ile görüştü /16 Aralık 2024 10:48

BM'nin Suriye temsilcisi, HTŞ lideri Colani ile görüştü

Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a giden Geir Pedersen, HTŞ lideri Colani ile görüştü.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani (Ahmet el Şara) ile Şam'da ilk kez bir araya geldi. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Suriyelilerin sorunlarını ele almak için hızlı ve etkili bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydeden Colani, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, yeniden inşasına ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı. Colani görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının güncellenmesi ve ülkedeki mevcut gerçekliklere uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Colani, mültecilerin güvenli bir şekilde Suriye’ye dönüşü için uygun bir ortam sağlanmasını ve bu süreçlere ekonomik ve siyasi destek verilmesini istedi.

BM Güvenlik Konseyi’nde Aralık 2015'te kabul edilen 2254 sayılı karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Buna göre, müzakerelerin 6 ay içinde tamamlanıp geçiş yönetimi tesis edilmesi, yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a giden Pedersen, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Elbette bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor ancak hepimiz önümüzde hala birçok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Başından beri tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreci başlatmamız gerektiğini söylüyorum. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerekiyor."
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