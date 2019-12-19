BM Türkiye'deki 'İnsan hakları ihlalleri' raporunun ilkini açıkladı

Sivil toplum örgütleri tarafından bu yıl Türkiye hakkında BM'ye UPR kapsamında 107 rapor verildi . Türkiye raporuna 'Sivil Toplum örgütlerinin katkıları ile ilgili' özet bilgilerin bulunduğu rapor açıklandı.





Birleşmiş Milletler, Türkiye ile ilgili UPR raporlarını en son 2010 ve 2015 yıllarında yayımlamıştı. BM'nin yeni raporu bu iki raporun çok gerisinde olduğu görüldü .





Türkiye`nin “insan hakları karnesi” yani UPR Raporu kapsamında hazırlanan bu özet raporda, bir çok insan hakları ihlali gündeme getirildi. Türkiye'deki işkence iddiaları, adil yargılama ihlalleri, Avukatların tutuklanması, Gazetecilerin tutuklanması, kitapların yasaklanması mülkiyet ihlaleri, hukuksuz şekilde vatandaşların işlerinden edilmesi özet raporda yer alan bazı başlıklar oldu.





UPR kapsamında BM'ye rapor sunan kuruluşlardan biri de Human Rights Defenders - HRD. BM'ye verilen 107 rapordan 9'unu hazırlayan HRD Genel Sekreteri Oğuzhan Albayrak kendi raporlarının hepsinin kabul edildiğini açıkladı.





BM'nin STK katkı raporunda, HRD tarafından ifade edilen

- T.C.`nin Uluslararasi Ceza Divani ve Roma Statüsüne taraf olması tavsiyesi,

- T.C.`nin 1951 Mülteciler Sözleşmesine şerh düşülen coğrafi sınırlamalarının kaldırması tavsiyesi,

- Terörizm ile mücadele kapsamı altında yaşanan hak ihlallerinin yerinde tespit edilmesi için BM Özel Raportörün Türkiye`yi ziyaret etme tavsiyesi,

- T.C. 5275 Sayılı Kanun’un 23.,25. ve 115. Maddelerinde değişiklik yapılarak hapishanelerdeki tecrit uygulamasının önüne geçilmesi gerektiği,

- Sözkonusu darbe girişimi sonrasında dini özgürlükler ile ilgili olumsuz ve kalıcı kısıtlamaların olduğu,

- KHK ile ihraç edilen insanların sağlık hizmetleri almalarının engellendiği hususu

- Çocuk Hakları ile ilgili BM Sözleşmesindeki hükümlere Türkiye’deki hükümet tarafından saygı gösterilmesi ve

- İşkence gibi insanlığa karşı suçların Türkiye’de tekrar yaşanmaya başlandığı konuları yer aldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK) çerçevesinde 2008 yılında faaliyete başlayan Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (Universal Periodic Review -UPR), tüm BM ülkelerinin insan hakları alanındaki durumlarının diğer devletler tarafından sivil toplum kuruluşlarının da iştirakiyle gözden geçirilmesidir.

EPİM’in Türkiye’deki son 5 yıldaki insan hakları ihlallerine ilişkin asıl raporu 28-30 Ocak 2020 tarihleri arasında Cenevre’de açıklanacak.







