Samanyolu Haber /Ekonomi / BMW binlerce kişiyi çıkarıyor /20 Haziran 2020 13:28

BMW binlerce kişiyi çıkarıyor

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomiye olumsuz etkileri artarak devam ediyor. Dünyaca ünlü Alman otomobil devi BMW yöneticileri daha önceki açıklamalarında tüm dünyada ve Avrupa’da yaşanan koronavirüs salgını ve bunun getirdiği ekonomik kriz nedeniyle küçülmeye gideceğini duyurmuştu. Münih merkezli firma, 6000 çalışanını işten çıkartarak bünyesindeki 10 bin sözleşmeli taşeron işçinin kontratlarını uzatmama kararı aldı.

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Firma tarafından yapılan açıklamada, yönetim ve çalışma konseyinin konu üzerinde anlaştığı, bazı çalışanlara kısmi emeklilik hakkı verilirken, 50’li yaşlarını geçen ve BMW’den ayrılmak isteyenlere de kıdem tazminatı verileceği belirtildi.

Şirkette haftada 40 saat çalışan işçilerin bazılarının mesaileri 38 saate düşürülürken, maaşlarından feragat eden çalışanlara da ek tatil günleri verileceği açıklandı. BMW yöneticileri şirket kar ettiği sürece operasyonel işten çıkarmaları, yapılan anlaşma kapsamına almayacaklarının da altını çizdi.

BMW CEO’su: 2020 tahminlerimiz pek iç açıcı değil

Euronews’in aktardığı haberde, BMW İnsan Kaynakları Direktörü Ilka Horstmeier şirketin kısa vadede kara geçebilmesi için gelecek merkezli bazı önlemler aldıklarını dile getirerek, “Bu önlemler bize uzun vadede yeniliklere açık ve girişimci hale getirecek” diye konuştu.

Şirketin tepe yöneticisi (CEO) Oliver Zipse, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada “2020 dönemi için kar tahminlerimiz pek iç açıcı değil. Çin pazarı harici diğer ülkelerdeki satış rakamları çok yavaş düzeliyor” demişti.

BMW 2019 yılında bir önceki seneye göre karının yüzde 10 oranında düştüğünü açıklamış, teknoloji yatırımları, randıman ve ürün giderlerine 12 milyar euro harcandığını belirtmişti.
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