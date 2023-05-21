Samanyolu Haber /Teknoloji / BMW’den yeni elektrik adımı: Bu sefer karşımızda duran bir otomobil değil /21 Mayıs 2023 21:48

BMW’den yeni elektrik adımı: Bu sefer karşımızda duran bir otomobil değil

BMW, elektrikli otomobillerin ardından gözünü çok farklı bir alana dikti: BMW tarafından tasarlanan bu tekne, tamamen elektrik ile çalışıyor ve özellikle ses sistemi ile dikkat çekmek istiyor.

BMW’den yeni elektrik adımı: Bu sefer karşımızda duran bir otomobil değil

Pek çok otomobil üreticisinin üretimlerinin en azından bir kısmını pille çalışan elektrikli modellere kaydırmasıyla, elektrikli otomobiller ana akım haline geliyor. Ancak diğer ulaşım türlerinde elektriğe geçiş aynı hızda yaşanmıyor.

BMW bunu değiştirmek istiyor. Tipik olarak lüks yatlar inşa eden TYDE ile işbirliği yapan BMW, tamamen elektrikli bir tekne geliştirdi. Şirket, bu tekneyi inşa etmek için yat yarışı teknolojisini kullandı. Ancak bu aslında bir yat değil; bir düzine insanı barındırabilecek gibi görünen tek katlı bir tekne. Teknenin en yüksek hızı 30 knot veya saatte yaklaşık 34 mil. Buna karşılık, Jaguar'ın 2018'de hız rekorunu kıran ve sıvı yakıtla çalışan teknesi, saatte 148 mil hıza çıkabiliyordu.


BMW, Aslan Kral, Karayip Korsanları ve diğer pek çok filmin müziklerini bestelemesi ile tanınan Hans Zimmer’ın özel bir bestesini teknenin ve özellikle de ses sisteminin tanıtımı için kullanıyor. Basın açıklamasına göre, yerleşik ses sistemi "mükemmel ses kalitesi" sunmak için Dolby Atmos'u destekliyor.

Teknenin fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak fiyatının, şu anda oturduğunuz evinizin fiyatından daha yüksek olacağını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok.

Günün sonunda karşımızda duran garip bir ortaklık ürünü olsa da, bir aracın daha benzin yakmaması ve bunun yerine yenilenebilir enerji ile çalıştırılması iyi bir haber. Belki bu adım, teknecilik sektörü için de bir uyanışa yol açabilir...
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