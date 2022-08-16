Samanyolu Haber /Dünya / BMW İX e-test aracı kaza yaptı 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı /16 Ağustos 2022 23:33

BMW İX e-test aracı kaza yaptı 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Modern yardım sistemlerine sahip yeni model test aracı BMW, ciddi bir kaza yaptı. Kazanın otonom sürüş esnasında olup olmadığı tartışılıyor.

BMW İX e-test aracı kaza yaptı 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Modern otonom sistemlerine sahip BMW İX tipi e-test aracı karşı şeride geçerek kaza yaptı ve 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı. Baden-Württemberg'de meydana gelen kazada, biri bebek olmak üzere dokuz kişi ağır yaralandı. Modern sürücü destek sistemine sahip bir test aracı olan BMW iX'in otonom sürüş esnasında kaza yapıp yapmadığı soruşturuluyor. 

Kazaya çok sayıda polis, dört kurtarma helikopteri ve on ambulans müdahale etti. 15 acil durum aracıyla 80 itfaiyeci de olay yerinde hazır bulundu. Kaza nedeniyle federal otoyol 28 saat trafiğe kapatıldı. 

Polis yaptığı açıklamada , aracın 43 yaşındaki sürücü tarafından kullanılıp kullanılmadığının soruşturma konusu olduğunu ve şu anda bilinmediğini söyledi. Polise göre, test aracının sürücüsü, Reutlingen bölgesindeki Römerstein yakınlarında dört kişiyle birlikte seyahat ediyordu. Bir virajda, araba karşı şeride girdi ve bir arabayı sıyırdı. Otomobil daha sonra kafa kafaya başka bir otomobile çarptı. Bu araç da yoldan çıkarak hemen alev aldı. Test otomobili başka bir otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan 33 yaşındaki yolcu ağır yaralandı.

Polise göre, test arabasında sürücünün yanındaki 31 ve 47 yaşlarında iki erkek ile 42 yaşında ve bir buçuk yaşında bir çocuk vardı. Kazaya karışan diğer kişiler gibi onlar da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan BMW sözcüsü şunları söyledi: "Araç, üretim araçlarında zaten kurulu olan ve istenirse sürücüyü destekleyen seviye 2 sürücü yardım sistemlerine sahip. Seviye 2 araçlarda, sürücü her zaman sorumlu kalır.” Yalnızca 3. seviyeden itibaren yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş araçlarda sürücü, belirli koşullar altında kontrolü tamamen araca devredebilir.


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