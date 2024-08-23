BMW Tesla'yı solladı, otomobil pazarı fena karıştı!

Alman otomobil üreticisi BMW, Avrupa'nın bataryalı elektrikli araç (BEV) pazarında ilk kez liderlik kürsüsüne çıktı. ABD'li otomobil üreticisi Tesla'yı geride bırakan BMW, Temmuz 2024 boyunca 14 bin 869 adet BEV sattı. Tesla'nın satışları ise 14 bin 500 adet civarında kaldı.



BMW'nin bu yükselişi geleneksel otomobil üreticilerinin hükümet politikaları ve marka sadakati tarafından yönlendirilen pazar başarısını gösteriyor. Bir süredir geleneksel üreticiler elektrikli araçlarda, yeni nesil elektrikli araç üreticilerinin gerisindeydi.



CNBC-e'de yer alan habere göre, JATO Dynamics'in verilerine göre BMW, geçen yılın aynı dönemine göre BEV satışlarını yüzde 35 artırırken, en yakın rakibi Tesla'da satışlar yüzde 16 geriledi.



Genel olarak Avrupa'daki BEV pazarında toplam 139 bin 300 adet araç satıldı. Bu da Temmuz 2023'e göre yüzde 6'lık düşüş demek. Elektrikli araçlara olan talep de Temmuz 2024'te düştü. Pazar payı yüzde 14,6'dan yüzde 13,5'e geldi.



En fazla elektrikli araç satan markalar arasında BMW ve Tesla'nın ardından 12 bin 213 adet elektrikli satan Volkswagen geliyor.



AVRUPA'DA TEMMUZDA EN ÇOK DACİA SANDERO SATILDI



Avrupa'da Temmuz 2024 boyunca 1,03 milyon yeni araç satışı gerçekleştirildi. Bu, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 1,5'lik artışı temsil ediyor.



En çok satan modeller arasında Dacia Sandero, 22 bin 400 adetle ilk sırada. Sandero'nun satışları geçen yıla göre yüzde 34 arttı.



Avrupa'da Temmuz 2024'te en çok satılan 10 model:



1 - Dacia Sandero: 22,398



2 -Volkswagen T-Roc: 19,254



3 - Toyota Yaris Cross: 17,314



4 - Dacia Duster: 15,884



5 - Kia Sportage: 15,531



6 - Toyota Yaris: 15,237



7 - Renault Clio: 15,157



8 - Hyundai Tucson: 14,391



9 - Opel/Vauxhall Corsa: 13,938



10 - Volkswagen Golf: 13,924