Samanyolu Haber /Gündem / Böbrek hastası Sarıkaya tahliye beklerken vertigo ve tansiyon hastası eşi gözaltına alındı /18 Şubat 2022 16:52

Böbrek hastası Sarıkaya tahliye beklerken vertigo ve tansiyon hastası eşi gözaltına alındı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avının hedefinde olan Sarıkaya ailesi çifte darbe yedi. Böbrek hastası olan baba Ramazan Sarıkaya tahliye beklerken, onun tahliyesi için çabalayan ve aynı zamanda vertigo ve tansiyon hastası olan eşi Müzeyyen Sarıkaya gözaltına alındı.

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Annesinin gözaltına alındığı haberini sosyal medya hesabından duyuran Sarıkaya çiftinin kızları Zehra Sarıkaya, “6 senedir ne öğrenciliğimi bildim ne de çocukluğumu uğraştığımız duruma bak” diyerek isyan etti.

Şubat 2019’dan bu yana Balıkesir Kepsüt Cezaeevinde tutuklu bulunan Ramazan Sarıkaya (50), aksayan tedavisi yüzünden böbrek nakli yapılacak hale geldi. Bir böbreği 1997’de askerdeyken alınan Sarıkaya’nın ikinci böbreği yüzde 50 çalışıyordu. Cezaevine girdikten sonra o böbreğin işlevi de birdenbire yüzde 30’a düştü. Bir ay önce kontrole götürülen Sarıkaya’ya doktorlar “Artık nakil yapılması lazım” dedi.

Sarıkaya tahliye beklerken eşi Müzeyyen Sarıkaya da bugün gözaltına alındı. Eşinin tahliyesi için çırpınan Müzeyyen Sarıkaya, “İlk götürdüklerinde doktor rapora ölüm tehlikesi yoktur yazmış. Bunun sınırı nedir? Ne kadar ömür biçtiler ki, ölüm tehlikesi yok deniliyor. Yüzde 50 çalışan böbrek nasıl yüzde 30’a düştü, şimdi nasıl nakillik hale geldi. Bir ay önce gittiği doktor artık nakil yapılması lazım dedi. Ölünce mi tehlike var diyecekler. Buradaki kasıt nedir? Ortada bir suç yok, suç varsa bir yıldır mahkemesi neden sonuçlanmıyor. Bunlar içimizde hep bir ukde. Bunların hesabını kim verecek? Geri dönüşü olan bir hastalık değil. Çırpınmamız bundan dolayı” demişti.

VERTİGO VE TANSİYON HASTASI

Annesinin gözaltına alındığı haberini sosyal medya hesabından duyuran Sarıkaya çiftinin kızları Zehra Sarıkaya, “Annemi öğle vakitlerinde gözaltına aldılar. Ben okuldayken haberim oldu ve annem nerede diye karakol karakol arıyorum. 6 senedir ne öğrenciğimi bildim ne de çocukluğumu uğraştığımız duruma bak. Annemi de babamı da ailemi de rahat bırakın artık. 2019 Şubat : Babam tek böbrekle ve diğeri yüzde 50 ile girdiği cezaevinde kalan yüzde 30’luk oranı korumak için çaba sarf ediyor. 10 yıl ceza aldı. 2022 Şubat : Annem vertigo ve tansiyon hastası. Bugün gözaltına alındı. 15 yaşında ki kardeşimle ne yapacağım ben? Ailemi geri verin?” ifadelerini kullandı.
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