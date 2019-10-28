Samanyolu Haber /Gündem / “Böbreklerde mermi izi, gözünde, vücudunda ve kafasında morluklar vardı” /28 Ekim 2019 18:50

“Böbreklerde mermi izi, gözünde, vücudunda ve kafasında morluklar vardı”

AKP’li Şirin Ünal’ın evinde, Ünal’ın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın ağabeyi kardeşinin olay yerindeki görüntüsünü anlattı.

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Kardeşinin olay yerindeki görüntülerini engellemelere rağmen gördüğünü söyleyen Muhammet Ali Kadirova, kardeşinin kalbinin üstündeki mermi izinin, yakın mesafeden ateş edilmediğini kanıtladığını ileri sürdü. Kadirova, ”Yakın mesafeden edilen ateşte delik büyük ve ateş edilen yerde yanık izleri olur” diye konuştu.

GÖZÜNDE MORARMA, BÖBREKTE MERMİ YARASI VARDI
Artı TV’ye konuşan Kadirova, olay yeri fotoğraflarında kardeşinin, silahın ve şarjörün farklı yerlerde olduğunu söyleyen ağabey, kardeşinin çıplak olduğunu ve diğer yara izlerini de gördüğünü anlattı. Kadirova, ayrıca böbrek tarafında kurşun izi bulunduğunu ve sol gözününde, vücudunda ve kafasının arkasında darbeden dolayı morarmalar olduğunu belirtti.

KARDEŞİ İLE İLGİLİ İDDİALARA TEPKİ GÖSTERDİ
Kardeşinin kendisine Şirin Ünal’ın hosteslik konusunda yardımcı olmak için söz verdiğini söyleyen Kadirova, fuhuş ve psikolojik sorunları vardı iddialarına ise tepki gösterdi. Ünal’ın Meclis’te olay ile ilgili soruları yanıtlarken, “…Gönderecektik, kendini gönderdi” ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelere sinirlenen Muhammet Ali Kadirova, Şiirin Ünal’ı kastederek “Allah kahretsin onu” dedi.
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