Samanyolu Haber /Gündem / Böbrekleri iflas etti, kemoterapiye de son verildi /14 Ağustos 2020 10:48

Böbrekleri iflas etti, kemoterapiye de son verildi

Cezaevinde kansere yakalanan ve kamuoyu baskısıyla tahliye edilebilen gazeteci Mevlüt Öztaş’ın böbrekleri iflas etti. Kanser karaciğere yayıldığı için sarılık da başladı. Mevcut haliyle vücudu kaldıramayacağı için kemoterapiye son verildi. Öztaş iki yıl önce böbrek yetmezliği başladığında tahliyesini istemiş, cezaevinde diyalize bağlı bir hayat yaşamak istemediğini söylemişti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Olağanüstü Hâl (OHÂL) rejiminde yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Cihan Haber Ajansı'nın (CİHAN) Uşak Muhabiri Mevlüt Öztaş, cezaevinde yakalandığı kanser sebebiyle ‘içeride kalamaz’ raporuyla tahliye edilmişti. 

Önceki günlerde durumu ağırlaşan ve yeniden hastaneye yatırılan Öztaş’ın böbrekleri de iflas etti. Öztaş, iki yıl önce böbrek yetmezliği başladığında tahliyesini istemiş, cezaevinde diyalize bağlı bir hayat yaşamak istemediğini söylemişti.

“BÖBREKLER DE İFLAS ETTİ”

Babasının durumuna dair son bilgileri paylaşan kızı Büşra Öztaş, “Kanser karaciğere tamamen yayıldığı için karaciğer görevini yapamaz hale gelmiş, sarılık başladı. Üzerine yetmezmiş gibi böbrekler de iflas etti, bugün diyalize girdi ve bundan sonra diyalize ihtiyaç duyulacak gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

KEMOTERAPİYE SON VERİLDİ

Kemoterapiye de son verildiğini aktaran Öztaş, “Şu anki haliyle vücut kaldıramayacağı için kemoterapiye devam edemiyoruz, değerler normale dönmezse devam da edemeyeceğiz. Bu gece fazlasıyla rahatsız, dualarınızı bekliyoruz.” dedi.

MAHKEMEDE “DİYALİZE BAĞLI BİR HAYAT YAŞAMAK İSTEMİYORUM” DEMİŞTİ

Babasının iki yıl önceki mahkemede söylediği sözlere yer veren Büşra Öztaş, “İki sene önce cezaevinde böbrek yetmezliği başladığında Uşak mahkemesinde 'diyalize bağlı bir hayat yaşamak istemiyorum, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum' demişti. Dile getirdiği, ciddiye alınmayan endişeleri tahmininden fazlasıyla gerçek oldu.” dedi.
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