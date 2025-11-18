Samanyolu Haber /Gündem / Böcek ailesinin ölümünde birinci şüpheli oteldeki ilaçlama /18 Kasım 2025 19:31

Böcek ailesinin ölümünde birinci şüpheli oteldeki ilaçlama

Adil Tıp Kurumu, İstanbul'da 4 kişilik Böcek ailesinin ölümü ile ilgili olarak açıklama yaptı. Kurum, ölüm nedeni ile ilgili net bir sonuç açıklamadı ama yüksek olasılıkla oteldeki ortamın etkili olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Adil Tıp Kurumu, İstanbul’da 4 kişilik Böcek ailesinin ölümü ile ilgili olarak açıklama yaptı. Kurum, ölüm nedeni ile ilgili net bir sonuç açıklamadı ama yüksek olasılıkla oteldeki ortamın etkili olduğunu duyurdu.

Kısa Dalga – 9 Kasım’da tatil için geldikleri İstanbul Kumkapı’da konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek (27) ile baba Servet Böcek’in (38) yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Şüphelilerden midyeci, kokoreççi, lokumcu ile kafe işletmecisi dün akşam tutuklanırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde gözaltında tutulan 7 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Şüphelilerden 4’ünün yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında uzmanların incelemelerinin ardından mühürlenen otelde yapılmış olan ilaçlama da derinlemesine incelenmeye devam ediliyor.

YÜKSEK OLASILIKLA OTEL

Adli Tıp Kurumu da Böcek ailesinin ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikâyetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olması birlikte değerlendirildiğinde anne ve çocukların; A. Öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, B. Daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir. Ancak anne ve çocuklardan otopside alınan örneklerin; Patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kesin kanaat belirtilecektir.”
