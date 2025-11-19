Samanyolu Haber /Gündem / Böcek ailesinin ölümünde gıdalar masum çıktı: Rapor savcılıkta /19 Kasım 2025 13:41

Böcek ailesinin ölümünde gıdalar masum çıktı: Rapor savcılıkta

İstanbul'da Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yedikleri yiyeceklerden alınan örneklerin raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavılığı'na ulaştı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda uygunsuz herhangi bir madde tespit edilemediği aktarıldı.

Fatih’te zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren anne, baba ve iki çocukla ilgili soruşturmada yeni detaylar yaşanıyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, ailenin tükettiği yiyeceklerden alınan numunelere ilişkin laboratuvar sonuçlarını teslim aldı.

'HERHANGİ BİR MADDE TESPİT EDİLEMEDİ'
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan analiz raporunda, gıdalarda uygunsuz ya da zehirlenmeye yol açabilecek herhangi bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?
Beşiktaş’taki bir restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanan aile, konakladıkları Fatih’teki otelden gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürülmüş; anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (36) ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
