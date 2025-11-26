Böcek Ailesinin zehirlenme olayında yeni gelişme: ATK raporu açıklandı 4 tahliye

ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyorduATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu



AİLENİN ÖLÜM SEBEBİ: BÖCEK İLACINDAN ZEHİRLENME



Raporda, ailenin ölüm sebebinin kaldıkları otelde böcek ilaçlamada kullanılan ilaca bağlı zehirlenme olduğu kaydedildi.



Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, şu ifadeler kaydedildi:



"Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan görüş alınması gerektiği yönünde kanaat belirten rapor, 24 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. 25 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat dosyası da gönderilerek Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında görüş istenmiş olup, 1. İhtisas Kurulu tarafından ölüm sebeplerini belirtir mütalaa 26 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri ile laboratuvar incelemeleri ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek, çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek’in; Ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği, Ölümlerinin, kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir"











SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Böcek ailesinin ölümünden sonra başlatılan soruşturma kapsamında kişinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında kumpirci , midyeci ve lokumcu ve kafe sahibinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Böcek ailesinin ölümün ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı. Rapora göre ailenin yediklerinden dolayı değil, otelde yapılan ilaçlamada kullanılan ilaca bağlı kimyasal zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi

.

Adli Tıp raporunun açıklanasının ardından soruşturma kapsamında tutuklu bulunan kumpirci , midyeci ve lokumcu ve kafe sahibi tahliye edildi.





Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tedavileri devam ederken anne de hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden baba Servet Böcek'in de acı haberi de (17 Kasım) gelmişti.