Samanyolu Haber /Gündem / Böcek ailesinin zehirlenmesinden sorumlu Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı /20 Kasım 2025 18:59

Böcek ailesinin zehirlenmesinden sorumlu Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dün akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve resepsiyon görevlisi hakkında itiraz üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Tatil için Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet Böcek, eşi Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir ve Masal Böcek’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile yurt dışına çıkış yasağı verilen otel çalışanı R.B. hakkındaki karara itiraz edildi.

Hem otel sahibi hem de otel çalışanı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla sevk edilen 4 kişi dün akşam tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 8’e yükseldi.
