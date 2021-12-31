Böcek burgerden, laboratuvarda üretilen kahveye

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, 3D baskılı YAPAY bifteklerden yenilebilir böcek burgerlere kadar değişik fikirlerle daha sürdürülebilir gıdalar üretmek için çalışıyor. 2030 yılına kadar raflarda ve menülerde yer alacak sıradışı lezzetleri derledik. İşte, mantar dondurmadan böcek burgere, laboratuvarda yetiştirilen kahveden yapay etlere gelecekte karşımıza sıklıkla çıkacak yiyecek ve içecekler...



Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'ne göre, tarım, ormancılık ve arazi kullanımının değişmesi ile insan faaliyetlerden kaynaklanan , sera gazı emisyonlarının yüzde 30’u azaltılabilir. Çünkü, başta hayvancılık olmak tarımsal faaliyetlerden yayılan metan ve nitrik oksit gazları küresel emisyonların artmasına neden oluyor.





Oxford Economics’in Ekonomi Danışmanlığı direktörü Henry Worthington, “Alternatif gıda sektör emekleme aşamasında, ancak önemli fırsatlar sunuyor” diyere girişimcilerin ve ticari firmaların 'geleneksel tarımdan daha sürdürülebilir yöntemlere geçişin küresel potansiyelinden yararlanabileceğini' söyledi.





Bununla birlikte, İngiltere Gıda Standartları Kurumu'na göre, laboratuvarda üretilen et için düzenleyici onayının ilk uygulamadan itibaren yaklaşık 18 ay sürmesi bekleniyor, bu nedenle ilk ürünlerin en erken 2023'ün sonuna kadar piyasada olması muhtemel değil.





Ancak, INRA'da (Fransız Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü) Tarım Bilimleri Mühendisi olan Prof. Dr. Jean-Francois Hocquette, laboratuvarda yetiştirilen ürünlerin geleneksel ölçekteki tarımdan daha sürdürülebilir olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.





Hocquette, "Durumun böyle olabileceğini gösteren bilimsel kanıtların olmadığını söylemeliyim. Sadece üç bilimsel makale bu konuları inceledi ve aynı fikirde değiller. Her durumda, sağlam sonuçlar için sadece üç çalışma yeterli değildir” dedi.





LABORATUVAR SOSİSİ

İngiliz tarım teknolojisi firması Ivy Farm, 2023'ün ikinci yarısına kadar raflarda ticari olarak uygun "laboratuvarda yetiştirilen" bir ürüne sahip olmayı umuyor. Firma, 'termo-duyarlı iskele' adı verilen bir teknoloji sayesinde bunun muhtemelen kıyma ve sosis şeklinde geleceğini söyledi.





Deri hücrelerini alıp onları kas veya yağ hücrelerine dönüştüren diğer yöntemlerin aksine, Ivy Farm'ın bilim insanları canlı bir hayvandan alınan yağ ve kas hücrelerini kullanıyor.







Bu hücreler daha sonra, 'optimum büyüme koşulları' sağlamak için tasarlanmış besinlerle beslenen aynı hücrelerden çoğalmaya devam ediyor. Firma, en iyi büyüme, hasat ve çevresel sonuç için sıcaklık kontrollü bir iskeleye bağlı olduklarını açıkladı.İlk ürünleri ise; bağ dokusu, kemik parçaları, kıkırdak veya damar dokusu içermeyen saf kas ve saf spesifik yağlardan yapılan kıyılmış et olacak







Bunun yanı sıra fiirmanın birlikte çalıştığı şefler, kıymanın tadının geleneksel etle aynı olduğunu söyledi.









DÜNYADAKİ EN BÜYÜK LABORATUVAR BİFTEĞİ

İsrail merkezli MeaTech, Aralık ayında laboratuvar ortamında yetiştirilen dünyanın en büyük bifteğini tanıttı. Yaklaşık 110 gram ağırlığında olan bifteğini canlı bir ineğin doku örneklerinden alınan gerçek yağ ve kas hücrelerinden yapıldığı belirtildi.





MeaTech’ten yapılan açıklamada, "MeaTech'in amacı, et olmayan bileşenlerden ziyade hücre bazlı içeriği en üst düzeye çıkaran gerçek bir ikame geliştirmek. MeaTech, çiftlikte yetiştirilen birinci sınıf bifteğin temel özelliklerini daha iyi yansıtan kültürlü et üretmek için biyobaskı ve yetiştirme teknolojilerini geliştirmeye devam etmeyi planlıyor” denildi.







LABORATUVARDA ÜRETİLEN LATTE

Bilim insanları laboratuvarda yalnızca et üretmiyor. Dünyada kişi başına en fazla kahve tüketen Finlandiya'dak, Teknik Araştırma Merkezi'ndeki (VTT) araştırmacılar, hücresel tarım için tasarlanmış bir biyoreaktör kullanarak, kahve bitkilerinin yapraklarından elde edilen kültür hücrelerinden ilk kez kahve çekirdekleri üretmeyi başardı.





Bu kapsamda, küresel üretimin yüzde 56'sını oluşturan popüler bir kahve bitkisi olan Arabica'dan hücre örnekleri alındı. Bununla birlikte söz konusu gelişme, çay ve suyun ardından dünyada en çok tüketilen üçüncü içecek olan yüksek taleple sarsılan gezen ve kahve endüstrisi için olumlu bir gelişme olarak kabul edildi.







Milyarlarca dolarlık kahve endüstrisi talebe yetişemiyor. Ayrıca her yıl yaklaşık 220 milyon ton kahve üretiliyor. Bu durum, ormanların yok olmasına neden oluyor.





3D BASKILI SIĞIR ETİ

Dünyanın ilk 3D baskılı Wagyu bifteği, gerçeğinde olduğu gibi ebru benzeri desenlere sahip olarak üretildi. Şimdiye kadar üretilen çoğu yapay et, daha karmaşık yapılardan ziyade basit kas liflerinden oluşuyordu.









Biftekler, özellikle de Waygu bifteği, karmaşık bir yapıda yağ, kas ve kan damarları içeriyor. Osaka Üniversitesi'nden ekibin 3D baskı tekniklerini kullanarak bu yapıları çoğaltmayı başardı. Çalışmanın yazarı Dong-Hee Kang, "Yetiştirdiğimiz et mevcut ürünlere daha yakın ve daha sürdürülebilir bir geleceğe yardımcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.