Samanyolu Haber /Gündem / Bodrum Belediye Başkanı: Koronavirüs'ten ilk kaybımızı verdik /26 Mart 2020 22:50

Bodrum Belediye Başkanı: Koronavirüs'ten ilk kaybımızı verdik

İlçedeki Koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede Koronavirüs kaynaklı ilk can kaybının yaşandığını ifade ederek, pozitif vakaların da bulunduğunu ve bu sayının artmaya devam ettiğini belirtti.

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Koronavirüs'ten kaynaklı ilk ölümün yaşandığını belirterek "Bodrum'da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyenin sosyal medyası hesaplarından yaptığı canlı yayınla Koronavirüs ve alınan önlemlerle ilgili vatandaşlara seslendi.

Bodrum'da kesin tanı konan pozitif Koronavirüs vakaları olduğunu ve artmaya devam ettiğini açıklayan Aras, durumun ciddi olduğunu belirterek vatandaşlardan durumu ciddiye almasını istedi.  

Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün dün (25 Mart) gerçekleştiğini belirten Aras, "Bizler her türlü pandemiye karşı mesai harcıyoruz, önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Ancak bunları siz olmadan başaramayız. Bu hastalığının şu anda özel bir tedavisi yok ancak bulunana kadar zaman kazanmak zorundayız. Bu yüzden mümkün olduğunca dışarı çıkmayın evde kalın" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar şeffaf davrandığını ve şeffaf davranmaya devam edeceğini ifade eden Aras, "Alınan kararları, yayınlanan genelgeleri zaman geçirmeden sizlere duyurmak için tüm ekibimle çalışmaya devam ediyoruz ve tedbirler alıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda defalarca uyaran Aras, "Aksi takdirde 15 gün sonra önlem almak için çok olacak ve eyvah demekten başka yapacak bir şeyimiz kalmayacak. Gelin, biz Bodrum'da sokağa çıkma yasağını kendimiz ilan edelim" dedi. 
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