Samanyolu Haber /Dünya / Boeing, 20 yıl sonra ilk kez 737'lerin üretimini durdurdu /17 Aralık 2019 11:32

Boeing, 20 yıl sonra ilk kez 737'lerin üretimini durdurdu

Amerikan havacılık ve uzay şirketi Boeing, uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle 346 kişinin öldüğü iki kazaya karışan 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimine ocak ayında ara vereceğini duyurdu.

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Boeing Co, Endonezya ve Etiyopya’da kazalara karışan 737 MAX tipi uçakların üretimini Ocak 2020'de geçici olarak durduracağını açıkladı. Şikago merkezli şirket, Seattle yakınlarında 12 bin kişinin çalıştığı tesisinde üretimin duracağını ancak işten çıkarma olmayacağını duyurdu. Firma, üretime ne zaman yeniden başlanacağı hakkında ise herhangi bir öngörüde bulunmadı.

Euronews'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ihracatçılardan biri olan Boeing'in üretimi durdurmasının, dünya genelinde tedarikçiler, havayolları ve finans sektörünün yanı sıra ABD ekonomisini etkilemesi bekleniyor. Boeing 737 modeli için yaklaşık 900 farklı şirket çalışıyor.

ABD havacılık endüstrisinde 2019 yılında ekim ayına kadar, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 17 daralma yaşandı.

Boeing, geçen yıl "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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