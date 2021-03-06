Samanyolu Haber /Gündem / Boeing 737 Max arıza verdi, acil iniş yaptı /06 Mart 2021 13:29

Boeing 737 Max arıza verdi, acil iniş yaptı

İki kez kazaya sebep olan ve aylarca uçuşu yasaklanan Boeing 737 Max uçağı yeni bir olaya karıştı. ABD'de motor arızası veren uçak acil iniş yaptı.

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Amerikan Hava Yollarına ait "Boeing 737 Max" tipi jet yolcu uçağının dün, motor arızası nedeniyle ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark şehrine acil iniş yaptığı bildirildi.

Miami'den hareket eden ve Newark'a acil iniş yapan uçaktaki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Uçakta 95 yolcu ile 6 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin öldüğü kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçaklara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

ABD ve Brezilya, Boeing 737 Max'ların ticari uçuşlarını 2020'de başlatmıştı.
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