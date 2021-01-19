Samanyolu Haber /Gündem / Boeing 737 Max’ın Avrupa’da uçuşuna izin çıktı /19 Ocak 2021 19:25

Boeing 737 Max’ın Avrupa’da uçuşuna izin çıktı

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Genel Müdürü Patrick Ky yaptığı açıklamada, Boeing 737 Max’ın Mart 2019'da Endonezya ve Etiyopya'daki kazaların ardından dünyada kullanım dışı bırakılmasının ardından uçağın önümüzdeki hafta Avrupa'da uçmaya devam etmek için son izni alacağını bildirdi.

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Mart 2019’da Endonezya ve Etiyopya’da meydana gelen kazalarda 346 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Boeing 737 Max’ın kullanımı dünya çapında durmuştu.

Brezilyalı havayolu şirketi Gol geçtiğimiz sene 9 Aralık'ta Boeing 737 Max'lerin uçuşlarını yeniden başlatan ilk firma olmuştu.

Kanada Ulaştırma Bakanlığı da dün yaptığı açıklama ile Boeing 737 Max’lerin Kanada hava sahasında tekrar uçmasına izin verileceğini duyurmuştu.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Genel Müdürü Patrick Ky yaptığı açıklamada, Boeing 737 Max'ın önümüzdeki hafta Avrupa’da uçmaya devam etmek için son izni alacağını bildirdi.

Ky, Max-200 varyantının ayrı bir sertifikasyonunun “önümüzdeki haftalarda” takip edileceğini ve uçuşların yazdan önce devam etmesine izin verileceğini açıkladı.

EASA, Etiyopya’daki kazadan bu yana ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından gerçekleştirilen benzer bir süreçten bağımsız olarak, 737 Max’leri inceliyor.

Boeing, 737 Max'lerin hizmete geri dönmesi için mevcut uçakları yeni bilgisayar yazılımı ile donatacak, kablolama ve kokpit araçlarında değişiklikler yapacak.

Ayrıca yapılan değişiklerin ardından, pilotların zorunlu eğitime tabi tutulması ve değişikliklerin doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak için her uçağın bir test uçuşundan geçmesi gerekecek.
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