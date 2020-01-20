Samanyolu Haber /Gündem / Boeing 737 MAX'lerde yeni bir hata /20 Ocak 2020 10:40

Boeing 737 MAX'lerde yeni bir hata

Amerikan uçak üreticisi Boeing, yaklaşık on aydan bu yana uçuş yasağı uygulanan 737 MAX'lerde yeni bir yazılım hatası tespit edildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli uçak üreticisi Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarında yeni bir yazılım sorunu tespit edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu sorunun giderilmesi için gerekli güncellemelerin yapıldığı ve konuyla ilgili olarak hem Amerikan Federal Havacılık Kurulu'nun (FFA), hem de  müşterilerle yan sanayi işletmecilerinin bilgilendirildiği ifade edildi. Boeing ayrıca, 737 MAX'ın yeniden uçmaya başlamasından önce güvenlikle ilgili tüm endişelerin giderilmesinin ve ilgili resmi kurumların koyduğu şartların yerine getirilmesinin, şirket açısından en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

Sorun gecikmeye neden olmayacak

Sözü edilen yazılım sorunu hakkında Boeing tarafından detaylı bilgi verilmedi ancak konuya yakın bir kaynağın iddiasına göre, tespit edilen yazılım sorunu farklı bilgisayar sistemlerini etkileyen bir problemdi. Aynı kaynak, şirketin söz konusu sorunu geçtiğimiz hafta teknik kontroller sırasında tespit ettiğini, ancak nispeten küçük bir problem olan yazılım sorununun, uçakların yeniden hava trafiğinde kullanılma takviminde bir gecikmeye neden olmayacağını dile getirdi.

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, 737 MAX tipi iki uçağın düşmesi ve bu kazalarda 346 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ağır bir kriz döneminden geçiyor. 737 MAX'lere geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana uçuş yasağı uygulanıyor. Düşen uçaklarla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililer, kazaların sebebinin, hava akımı kesildiğinde uçağın burnunu aşağı iten dengeleme sistemi olduğundan yola çıkıyor.
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