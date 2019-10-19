'Boeing 737 MAX'lerdeki arıza çok önceden biliniyordu'

New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre, feci kazalara ve birçok uluslararası havayolu şirketinin Boeing ile sözleşmelerini sonlandırmasına neden olan 737 MAX model yolcu uçağındaki arıza 2016 yılında kıdemli bir pilot tarafından bildirilmişti.

Habere göre iki Boeing çalışanı arasında geçen mesajlaşmada, MCAS yazılımının güvenliği hakkında sorular soruluyor.





Uçağın 1600 sayfalık eğitim manuelinde yeni uygulamaya giren ve kazanın nedeni olan MCAS olarak adlandırılan Manevra Karakteristiklerinin Artırılması Sistemi, uçağın tasarımında süratsiz kalma eğiliminde sistemin otomatik olarak devreye girip 737 MAX’e dalış yaptıran bir yazılım. 56 dakikalık iPad eğitim sistemindeyse MCAS eğitimi yer almıyor. Uçağın test pilotları bile MCAS sistemine hakim değildi.





Mesajlarda Mark Forkner adlı kıdemli bir Boeing pilotu, MCAS sisteminin, uçuş simülasyonunda 737 Max'in uçuşunu zorlaştırdığını söylüyor. Forkner, "Kabul ediyorum, uçuşta berbatım ama bu dahi çok kötüydü" ifadelerini kullanıyor.



