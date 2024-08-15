Boeing Starliner astronotlarının dönüş tarihi belirsizliğini koruyor

NASA yetkilileri, bir karar vermeden önce daha fazla veri analiz ettiklerini ve kararın önümüzdeki hafta sonu veya bir sonraki hafta başında verileceğini ifade etti.





Euronews'te yer alan habere göre Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yaklaşık iki aydır uzay istasyonunda olan iki astronotun Dünya'ya dönüş planına ilişkin yeni bir açıklama geldi.Daha önce, astronotların dönüş planına ilişkin nihai kararın ağustos ortasına kadar verilmesinin beklendiği bildirilmişti.NASA'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, astronotların dönüşüne ilişkin hala kesin bir tarih belirlenmediği belirtildi.NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticilerinden Ken Bowersox, iki astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gelecek yılın başına kadar tutma ve Boeing'in sorunlu kapsülünü boş olarak geri gönderme kararını hala değerlendirdiklerini ifade etti: “Starliner'ı eve getirmeden önce zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz."NASA'nın güvenlik şefi Russ DeLoach ise, “Basit, net bir hesaplama yapabilecek kadar verimiz yok,” dedi.DeLoach, uzay ajansının NASA'nın Challenger ve Columbia uzay mekiklerinde yaşanan ve muhalefet görüşlerinin göz ardı edildiği olayların aksine tüm görüşlere yer vermek istediğini belirtti.“Bu, bazen çok hızlı hareket etmememiz anlamına gelebilir çünkü her şeyi ortaya koymaya çalışıyoruz ve bunun burada oynandığını görebiliyorsunuz,” ifadelerini kullandı.Astronotlar, Starliner'ın ilk mürettebatı olarak uzaya fırlatıldıklarında görev süreleri bir hafta olarak planlanmıştı. Ancak, roket motoru arızaları ve helyum sızıntıları kapsülün uzay istasyonuna olan yolculuğunu aksattı, bu da kapsülün güvenli bir şekilde geri dönebileceği yönünde şüphelere neden olarak, astronotları belirsizliğe itti.Bu roket motorları, kapsülün yörüngeden iniş zamanında doğru konumda tutulması için kritik öneme sahip.Boeing’in Starliner kapsülünü Dünya'ya geri göndermek yerine, SpaceX'in bir sonraki uçuşunu bekleme kararının alınması durumunda Butch Wilmore ve Suni Williams önümüzdeki Şubat'a kadar uzayda kalacak.SpaceX'e geçiş yapma seçeneği ayrıca, şu anda eylül sonlarına planlanan bir sonraki uçuşa atanan dört astronottan ikisinin değiştirilmesini gerektirecek. Wilmore ve Williams, o altı aylık görev sona erdiğinde SpaceX’in Dragon kapsülündeki boş koltukları alacak.Bir diğer komplikasyon ise uzay istasyonunda ABD kapsülleri için sadece iki park yerinin olması. Boeing’in kapsülünün, SpaceX’in Dragon kapsülünün gelişinden önce istasyondan ayrılması gerekiyor.Öte yandan Boeing, Starliner’ın hala astronotları güvenli bir şekilde geri getirebileceğini savunuyor. Şirket, bu ayın başlarında, fırlatılışından bu yana uzayda ve yerde yapılan roket motoru testlerinin bir listesini yayınladı.NASA, SpaceX’in mevcut mürettebatını, acil bir durum söz konusu olmadığı sürece yedekleri gelene kadar orada tutmak istiyor. Bu dört kişi, bu ay Dünya'ya dönmeliydi ancak Starliner'daki belirsizlik nedeniyle görevlerine yedinci ay eklendi ve eylül sonuna kadar orada kalacaklar.Uzay istasyonu görevlerinin çoğu altı ay sürüyor ancak bazıları bir yıla kadar uzayabiliyor.NASA'nın baş astronotu Joe Acaba, “Ne yapmamızı istiyorsak onu yapacaklar. Bu astronot olarak onların işi,” dedi.Acaba ayrıca, “Bu görev bir test uçuşu ve Butch ve Suni lansman öncesinde belirtildiği gibi, bu görevin mükemmel olmayabileceğini biliyorlardı,” diye ekledi.NASA, rakip hizmetler ve yedek seçenekler sağlamak amacıyla mekiklerin emekliye ayrıldığı 2011 sonrası SpaceX ve Boeing ile astronotları uzay istasyonuna taşıma görevi için anlaştı.SpaceX’in ilk astronotlu uçuşu 2020 yılında gerçekleştirildi. Boeing, 2019’daki ilk test uçuşunda büyük sorunlar yaşadı ve bu nedenle uçuşun tekrar yapılması talep edildi. Sonrasında daha fazla sorun ortaya çıkması ile şirket, astronotları uçurana kadar bu sorunları düzeltmek için 1 milyar dolardan fazla harcama yaptı.